Як збільшити врожай огірків тирсою — ефективний японський метод

Збір врожаю огірків на городі. Фото: Freepik

У кожного дачника існують свої методи збільшення врожаю огірків, але є один, який вважається найефективнішим серед них. Досвідчені городники розповіли про один японський спосіб, який допомагає збирати багато плодів на своїй ділянці.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для городників.

Читайте також:

Кожен дачник намагається робити так, щоб на його городній ділянці був найкращий врожай, зокрема, це стосується і врожаю огірків. Існує один ефективний метод збільшення врожаю його овоча, який вперше з’явився в Японії.

Огірки на рослині на городі. Фото: Freepik

Ефективний японський метод збільшення врожаю огірків

Досвідчені дачники використовують тирсу для того, щоб підвищити рівень врожайності огірків. По-перше, вона утримує вологу, а по-друге, цей субстрат знижує ризик розвитку захворювань. Ще цей матеріал створює ідеальну структуру для коріння овочів, дозволяючи йому вільно рости, дихати і отримувати додатковий підігрів.

Розсада огірків на тирсі. Фото: скриншот з YouTube

Використання тирси для покращення врожаю огірків

Спочатку необхідно обрати ємність, після чого її ретельно продезінфікувати. Потім засипте контейнер тирсою десь на чверть і обов’язково обробіть її окропом. Щойно матеріал охолоне, почніть розминати тирсу до стану дрібної крихти.

Після цього покладіть насіння огірків на тирсу так, щоб між ними була відстань десь два-три сантиметра, і покрийте дрібною гарячою тирсою. Обов’язково створіть ефект парника, накривши ємність з насінням огірків плівкою.

Щойно ви помітите перші сходи рослин, приберіть плівку і почніть регулярно поливати огірки. Коли сходи виростуть і стануть міцнішими, почніть пересаджувати насіння овочу. Але запам’ятайте, що переносити посіву потрібно обов’язково з тирсою задля більш ефективного розвитку.

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна садити на городі після огірків.

Раніше ми розповідали про те, як підготувати свою городню ділянку до майбутнього врожаю огірків.

Також ми повідомляли про те, як можна зберегти огірки свіжими аж до весни.