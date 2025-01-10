Що категорично не можна садити поруч з огірками — поради дачникам, інструкції

Вирощування огірків. Фото: PInterest

Огірки є доволі вибагливою культура, біля якої категорично не можна саджати деякі види рослин. Неправильне "сусідство" може вплинути на ріст, урожайність і навіть смак.

Редакція Новини.LIVE розповідає про поганих "сусідів" для огірків.

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Картопля

Картопля витягує з ґрунту багато поживних речовин, які вкрай необхідні для росту огірків. Ця культура також може заразити кущі огірків різними хворобами, зокрема, фітофторозом.

Томати

Огірки люблять вологе і тепле середовище, тоді як томати надають перевагу більш сухому ґрунту. Різні вимоги можуть створити несприятливі умови для росту обох культур.

Зелень із сильним запахом

Такі рослини як селера, кріп чи базилік мають сильний аромат, який може відштовхувати корисних комах, необхідних для запилення огірків. Це може негативно вплинути на врожайність огірків.

Врожай огірків. Фото: PInterest

Капуста

Капуста та її різновиди (особливо броколі і цвітна капуста) конкурують з огірками за вологу і поживні речовини, що негативно впливає на врожайність.

Редиска і ріпа

Ці культури можуть заважати розвитку кореневої системи огірків, особливо якщо їх садити занадто близько.

Поруч із огірками краще за все садити квасолю, горох чи кукурудзу. Вони забезпечать природний захист і створять оптимальні умови для розвитку культури.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти огірків краще посадити на своєму городі.

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна садити після огірків на городі.