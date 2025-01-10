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Что не стоит сажать возле огурцов — советы дачникам

10 января 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что категорически нельзя сажать рядом с огурцами - советы дачникам, инструкции
Выращивание огурцов. Фото: PInterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Огурцы являются довольно прихотливой культурой, возле которой категорически нельзя сажать некоторые виды растений. Неправильное "соседство" может повлиять на рост, урожайность и даже вкус.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о плохих "соседях" для огурцов.

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Картофель

Картофель вытягивает из почвы много питательных веществ, которые крайне необходимы для роста огурцов. Эта культура также может заразить кусты огурцов различными болезнями, в частности, фитофторозом.

Томаты

Огурцы любят влажную и теплую среду, тогда как томаты предпочитают более сухую почву. Различные требования могут создать неблагоприятные условия для роста обеих культур.

Зелень с сильным запахом;

Такие растения как сельдерей, укроп или базилик имеют сильный аромат, который может отталкивать полезных насекомых, необходимых для опыления огурцов. Это может негативно повлиять на урожайность огурцов.

Что не стоит сажать возле огурцов - советы дачникам - фото 1
Урожай огурцов. Фото: PInterest

Капуста

Капуста и ее разновидности (особенно брокколи и цветная капуста) конкурируют с огурцами за влагу и питательные вещества, что негативно влияет на урожайность.

Редиска и репа

Эти культуры могут мешать развитию корневой системы огурцов, особенно если их сажать слишком близко.

Эти культуры могут мешать развитию корневой системы огурцов.

Радом с огурцами лучше всего сажать фасоль, горох или кукурузу. Они обеспечат естественную защиту и создадут оптимальные условия для развития культуры.

Напомним, мы писали о том, какие сорта огурцов лучше посадить на своем огороде.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать после огурцов на огороде.

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