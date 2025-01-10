Что категорически нельзя сажать рядом с огурцами - советы дачникам, инструкции

Выращивание огурцов. Фото: PInterest

Огурцы являются довольно прихотливой культурой, возле которой категорически нельзя сажать некоторые виды растений. Неправильное "соседство" может повлиять на рост, урожайность и даже вкус.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о плохих "соседях" для огурцов.

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Картофель

Картофель вытягивает из почвы много питательных веществ, которые крайне необходимы для роста огурцов. Эта культура также может заразить кусты огурцов различными болезнями, в частности, фитофторозом.

Томаты

Огурцы любят влажную и теплую среду, тогда как томаты предпочитают более сухую почву. Различные требования могут создать неблагоприятные условия для роста обеих культур.

Зелень с сильным запахом;

Такие растения как сельдерей, укроп или базилик имеют сильный аромат, который может отталкивать полезных насекомых, необходимых для опыления огурцов. Это может негативно повлиять на урожайность огурцов.

Урожай огурцов. Фото: PInterest

Капуста

Капуста и ее разновидности (особенно брокколи и цветная капуста) конкурируют с огурцами за влагу и питательные вещества, что негативно влияет на урожайность.

Редиска и репа

Эти культуры могут мешать развитию корневой системы огурцов, особенно если их сажать слишком близко.

Эти культуры могут мешать развитию корневой системы огурцов.

Радом с огурцами лучше всего сажать фасоль, горох или кукурузу. Они обеспечат естественную защиту и создадут оптимальные условия для развития культуры.

Напомним, мы писали о том, какие сорта огурцов лучше посадить на своем огороде.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать после огурцов на огороде.