Як посадити огірки на городі, щоб зібрати великий врожай — цікавий німецький спосіб

Людина, яка збирає врожай огірків у теплиці. Фото: Freepik

Хочете виростити великий врожай смачних і негірких огірків, але не знаєте, що для цього потрібно? Ми розповідаємо про один німецький спосіб, який забезпечить вашим овочам на городі максимум світла і місця, а вам — легкість у догляді.

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Сонячне і світле місце для посадки

Фермери з Німеччини садять огірки там, де багато сонячного світла і родючий ґрунт. Для посадки потрібен квадрат десь два на два метри, ямка завглибшки десь в півтора багнета від лопати і в діаметрі десь півтора метра.

Вирощування огірків на городі. Фото: Pinterest

Тепла грядка

Заповніть доверху підготовлені ямки сухими гілками, листями дерев, бур’яном або скошеною травою. Щільно утрамбуйте це все, залийте водою, а зверху притрусіть шаром землі.

Правильний процес посадки

За німецьким методом огірки садять по колу заглиблення на відстані десь 40-50 сантиметрів. Біля кожного куща рослини вбийте кілки, щоб знати місце розташування плодів і підтримувати огірки у процесі вирощуваня.

Процес посадки огірків на городі. Фото: Decorexpro

"Огіркова ялинка"

Підв’яжіть кущики огірків десь за три тижні після посадки — для цього в центрі ями вставте триметрову палку або трубу так, щоб метр труби розташувався під землю, а два метри — над нею. Зверху зробіть кріплення для шпагату у вигляді дірок або гачків.

Навколо кілочка прив’яжіть шпагат, натягніть його доверху до гачка, зачепіть за гак, потім вниз до сусіднього кілочка і прив’яжіть. Спочатку огірки піднімуться до верху, а потім можете дати їм звисати там і рости далі, але вже в іншому напрямку.

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