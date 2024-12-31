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Як садити огірки німецким способом — поради для великого врожаю

31 грудня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як посадити огірки на городі, щоб зібрати великий врожай — цікавий німецький спосіб
Людина, яка збирає врожай огірків у теплиці. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Хочете виростити великий врожай смачних і негірких огірків, але не знаєте, що для цього потрібно? Ми розповідаємо про один німецький спосіб, який забезпечить вашим овочам на городі максимум світла і місця, а вам — легкість у догляді.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників. 

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Сонячне і світле місце для посадки

Фермери з Німеччини садять огірки там, де багато сонячного світла і родючий ґрунт. Для посадки потрібен квадрат десь два на два метри, ямка завглибшки десь в півтора багнета від лопати і в діаметрі десь півтора метра. 

Огурцы
Вирощування огірків на городі. Фото: Pinterest

Тепла грядка

Заповніть доверху підготовлені ямки сухими гілками, листями дерев, бур’яном або скошеною травою. Щільно утрамбуйте це все, залийте водою, а зверху притрусіть шаром землі.

Правильний процес посадки

За німецьким методом огірки садять по колу заглиблення на відстані десь 40-50 сантиметрів. Біля кожного куща рослини вбийте кілки, щоб знати місце розташування плодів і підтримувати огірки у процесі вирощуваня.

Посадка огурцов
Процес посадки огірків на городі. Фото: Decorexpro

"Огіркова ялинка"

Підв’яжіть кущики огірків десь за три тижні після посадки — для цього в центрі ями вставте триметрову палку або трубу так, щоб метр труби розташувався під землю, а два метри — над нею. Зверху зробіть кріплення для шпагату у вигляді дірок або гачків.

Навколо кілочка прив’яжіть шпагат, натягніть його доверху до гачка, зачепіть за гак, потім вниз до сусіднього кілочка і прив’яжіть. Спочатку огірки піднімуться до верху, а потім можете дати їм звисати там і рости далі, але вже в іншому напрямку.

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти огірків краще посадити на своєму городі. 

Раніше ми розповідали про те, що категорично не можна садити після огірків на городі. 

Також ми повідомляли про те, як зберегти свіжий врожай огірків до весняного сезону.

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