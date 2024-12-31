Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как садить огурцы немецким способом — советы для большого урожая arrow

Как садить огурцы немецким способом — советы для большого урожая

31 декабря 2024 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как посадить огурцы на огороде, чтобы собрать большой урожай — интересный немецкий способ
Человек, собирающий урожай огурцов в теплице. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Хотите вырастить большой урожай вкусных и негорьких огурцов, но не знаете, что для этого нужно? Мы рассказываем об одном немецком способе, который обеспечит вашим овощам на огороде максимам света и места, а вам — легкость в уходе.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Немецкий способ посадки огурцов в открытом грунте — что для этого нужно

Солнечное и светлое место для посадки

Фермеры из Германии сажают огурцы там, где много солнечного света и плодородная почва. Для посадки нужен квадрат где-то два на два метра, ямка глубиной где-то в полутора штыках от лопаты и в диаметре где-то полтора метра.

Огурцы
Выращивание огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Теплая грядка

Заполните подготовленные ямки доверху сухими ветвями, листьями деревьев, сорняком или скошенной травой. Плотно утрамбуйте это все, залейте водой, а сверху посыпайте слоем земли.

Правильный процесс посадки

По немецкому методу огурцы сажают по кругу углубления на расстоянии 40-50 сантиметров. Возле каждого куста растения вбейте колышки, чтобы знать местоположение плодов и поддерживать огурцы в процессе выращивания.

Посадка огурцов
Процесс посадки огурцов на огороде. Фото: Decorexpro

"Огуречная елка"

Подвяжите кустики огурцов где-то через три недели после посадки — для этого в центре ямы вставьте трехметровую палку или трубу так, чтобы метр трубы расположился под землю, а два метра — над ней. Сверху сделайте крепеж для шпагата в виде дыр или крючков.

Вокруг колышка привяжите шпагат, натяните его доверху к крючку, заденьте за крюк, затем вниз к соседнему колышку и привяжите. Сначала огурцы поднимутся вверх, а затем можете дать им свисать там и расти дальше, но уже в другом направлении.

Напомним, мы писали о том, какие сорта огурцов лучше посадить на своем огороде.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать после огурцов на огороде.

Также мы сообщали, как сохранить свежий урожай огурцов до весеннего сезона.

овощи советы огород урожай огурцов огурцы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:06 Зеленский провел Технологическую Ставку — о чем шла речь

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

18:00 Буданов спрогнозировал, когда состояние экономики РФ ухудшится

17:57 В Одессе подорожает транспортировка газа — кого это касается

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

17:38 Элита среди хвостатых — какие породы собак дорого продают на OLX

17:37 Карпаты и Рух скоро объявят о слиянии в один клуб

17:36 В Украине с 1 января повышают цены на оформление паспортов

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

17:31 Буданов объяснил, как дроны РФ создают вызовы для ВСУ

18:06 Зеленский провел Технологическую Ставку — о чем шла речь

18:00 Буданов спрогнозировал, когда состояние экономики РФ ухудшится

17:57 В Одессе подорожает транспортировка газа — кого это касается

17:38 Элита среди хвостатых — какие породы собак дорого продают на OLX

17:37 Карпаты и Рух скоро объявят о слиянии в один клуб

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

17:36 В Украине с 1 января повышают цены на оформление паспортов

17:31 Буданов объяснил, как дроны РФ создают вызовы для ВСУ

17:25 Большая опасность — прогноз погоды на завтра от Гидрометцентра

17:20 Огонь не угасает — ГУР показало, как горела Россия в 2024 году

17:19 Пробки на границах — какая ситуация на трассе Одесса-Рени

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия