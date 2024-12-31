Как посадить огурцы на огороде, чтобы собрать большой урожай — интересный немецкий способ

Человек, собирающий урожай огурцов в теплице. Фото: Freepik

Хотите вырастить большой урожай вкусных и негорьких огурцов, но не знаете, что для этого нужно? Мы рассказываем об одном немецком способе, который обеспечит вашим овощам на огороде максимам света и места, а вам — легкость в уходе.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Солнечное и светлое место для посадки

Фермеры из Германии сажают огурцы там, где много солнечного света и плодородная почва. Для посадки нужен квадрат где-то два на два метра, ямка глубиной где-то в полутора штыках от лопаты и в диаметре где-то полтора метра.

Выращивание огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Теплая грядка

Заполните подготовленные ямки доверху сухими ветвями, листьями деревьев, сорняком или скошенной травой. Плотно утрамбуйте это все, залейте водой, а сверху посыпайте слоем земли.

Правильный процесс посадки

По немецкому методу огурцы сажают по кругу углубления на расстоянии 40-50 сантиметров. Возле каждого куста растения вбейте колышки, чтобы знать местоположение плодов и поддерживать огурцы в процессе выращивания.

Процесс посадки огурцов на огороде. Фото: Decorexpro

"Огуречная елка"

Подвяжите кустики огурцов где-то через три недели после посадки — для этого в центре ямы вставьте трехметровую палку или трубу так, чтобы метр трубы расположился под землю, а два метра — над ней. Сверху сделайте крепеж для шпагата в виде дыр или крючков.

Вокруг колышка привяжите шпагат, натяните его доверху к крючку, заденьте за крюк, затем вниз к соседнему колышку и привяжите. Сначала огурцы поднимутся вверх, а затем можете дать им свисать там и расти дальше, но уже в другом направлении.

Напомним, мы писали о том, какие сорта огурцов лучше посадить на своем огороде.

Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать после огурцов на огороде.

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