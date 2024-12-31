Как посадить огурцы на огороде, чтобы собрать большой урожай — интересный немецкий способ

Как садить огурцы немецким способом — советы для большого урожая
Хотите вырастить большой урожай вкусных и негорьких огурцов, но не знаете, что для этого нужно? Мы рассказываем об одном немецком способе, который обеспечит вашим овощам на огороде максимам света и места, а вам — легкость в уходе.
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Немецкий способ посадки огурцов в открытом грунте — что для этого нужно
Солнечное и светлое место для посадки
Фермеры из Германии сажают огурцы там, где много солнечного света и плодородная почва. Для посадки нужен квадрат где-то два на два метра, ямка глубиной где-то в полутора штыках от лопаты и в диаметре где-то полтора метра.
Теплая грядка
Заполните подготовленные ямки доверху сухими ветвями, листьями деревьев, сорняком или скошенной травой. Плотно утрамбуйте это все, залейте водой, а сверху посыпайте слоем земли.
Правильный процесс посадки
По немецкому методу огурцы сажают по кругу углубления на расстоянии 40-50 сантиметров. Возле каждого куста растения вбейте колышки, чтобы знать местоположение плодов и поддерживать огурцы в процессе выращивания.
"Огуречная елка"
Подвяжите кустики огурцов где-то через три недели после посадки — для этого в центре ямы вставьте трехметровую палку или трубу так, чтобы метр трубы расположился под землю, а два метра — над ней. Сверху сделайте крепеж для шпагата в виде дыр или крючков.
Вокруг колышка привяжите шпагат, натяните его доверху к крючку, заденьте за крюк, затем вниз к соседнему колышку и привяжите. Сначала огурцы поднимутся вверх, а затем можете дать им свисать там и расти дальше, но уже в другом направлении.
Напомним, мы писали о том, какие сорта огурцов лучше посадить на своем огороде.
Раньше мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать после огурцов на огороде.
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