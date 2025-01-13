Как вырастить огурцы на шпалерах — видеоинструкция

Мужчина, который собирает урожай огурцов. Фото: House of Tents

Существует несколько эффективных способов выращивания огурцов, и одним из них считается развитие этих овощей на шпалерах. Опытные дачники показали, как вырастить огурцы этим методом, и рассказали, какие существуют преимущества использования этого способа.

Соответствующим видеороликом поделились на канале "Ogorodstyle" в TikTok.

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Иногда бывает так, что на огороде нет место для посадки огурцов или же они занимают много свободного пространства. Для этого существует способ выращивания этих овощей на шпалерах, который поможет вам не только сэкономить место на огороде, но и собрать большой урожай огурцов.

Выращенные огурцы на огороде. Фото: Pinterest

Выращивание огурцов на шпалерах — как это сделать

Чтобы вырастить большой урожай огурцов на огороде, сначала нужно сделать каркас из дерева или подручных материалов. Ни в коем случае не используйте клееный или срощенный брус, ведь так у вас не получится вырастить большой урожай.

Далее натяните сетку с крупной ячейкой, а чтобы ее закрепить, используйте стяжки или степлер. Так у вас получатся правильные шпалеры, на которых будут развиваться огурцы, а вы сможете собрать огромный урожай вкусных овощей на собственном огородном участке.

Преимущества выращивания огурцов на шпалерах

Выращивание огурцов этим методом имеет несколько преимуществ, на которые стоит обратить свое внимание. Во-первых, с одного квадратного метра можно собрать много вкусных плодов, а во-вторых, вам будет удобно ходить и собирать урожай огурцов.

Еще овощи, посаженные этим способом, реже страдают от каких-то заболеваний и раньше дают первые плоды. К тому же, выращивая огурцы на шпалерах, вам удастся сделать свой огород более опрятным. Дело в том, что этот метод поможет сэкономить место на участке и создать красоту на огороде.

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