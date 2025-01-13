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На огороде будет больше места — как вырастить огурцы на шпалере

13 января 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как вырастить огурцы на шпалерах — видеоинструкция
Мужчина, который собирает урожай огурцов. Фото: House of Tents
Кристина Кучугурная - Редактор

Существует несколько эффективных способов выращивания огурцов, и одним из них считается развитие этих овощей на шпалерах. Опытные дачники показали, как вырастить огурцы этим методом, и рассказали, какие существуют преимущества использования этого способа.

Соответствующим видеороликом поделились на канале "Ogorodstyle" в TikTok.

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Иногда бывает так, что на огороде нет место для посадки огурцов или же они занимают много свободного пространства. Для этого существует способ выращивания этих овощей на шпалерах, который поможет вам не только сэкономить место на огороде, но и собрать большой урожай огурцов.

Огурцы
Выращенные огурцы на огороде. Фото: Pinterest

Выращивание огурцов на шпалерах — как это сделать

Чтобы вырастить большой урожай огурцов на огороде, сначала нужно сделать каркас из дерева или подручных материалов. Ни в коем случае не используйте клееный или срощенный брус, ведь так у вас не получится вырастить большой урожай.

Далее натяните сетку с крупной ячейкой, а чтобы ее закрепить, используйте стяжки или степлер. Так у вас получатся правильные шпалеры, на которых будут развиваться огурцы, а вы сможете собрать огромный урожай вкусных овощей на собственном огородном участке.

@ogorodstyle

Огурцы на шпалере имеют ряд преимуществ: 1. Больший урожай с м/кв. 2. Удобно собирать. 3. Меньше болеют. 4. Раньше созревают. 5. Грядки имеют эстетический вид) #огород #высокиегрядки #садівництво #огурцы #шпалера

♬ В далине за селом - Владимир Ижицкий

Преимущества выращивания огурцов на шпалерах

Выращивание огурцов этим методом имеет несколько преимуществ, на которые стоит обратить свое внимание. Во-первых, с одного квадратного метра можно собрать много вкусных плодов, а во-вторых, вам будет удобно ходить и собирать урожай огурцов.

Еще овощи, посаженные этим способом, реже страдают от каких-то заболеваний и раньше дают первые плоды. К тому же, выращивая огурцы на шпалерах, вам удастся сделать свой огород более опрятным. Дело в том, что этот метод поможет сэкономить место на участке и создать красоту на огороде.

Напомним, мы писали о том, как можно посадить огурцы на огороде немецким способом.

Ранее мы рассказывали о том, как увеличить урожай огурцов с помощью опилок.

Также мы сообщали о том, какие сорта огурцов можно посадить на своем огороде.

овощи советы огород эффективные способы огурцы

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17:21 Украинкам выплачивают помощь в 30 тыс. гривен — как получить

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