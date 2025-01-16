Що варто посадити біля огірків для щедрого врожаю — поради та інструкції дачникам

Вирощування огірків. Фото: Pinterest

Хоча огірки доволі непримхлива культура, шкідники та хвороби можуть знищити ваш врожай. Популярна рослина здатна відлякувати небажаних "гостей" із вашої грядки.

Про це йдеться на Instagram-сторінці "Сімейний сад".

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Що варто посадити поруч із огірками

Досвідчені городники радять садити поруч з огірками часник. Ця культура має специфічні властивості, які збережуть здоров'я рослини й збільшать ваш врожай.

"Секрет криється в тому, що листя цибулі та часнику виділяє особливі речовини, які допомагають захистити огірки від різних захворювань", — йдеться в повідомленні.

Фахівці радять висаджувати часник на відстані приблизно в 50 сантиметрів від огірків, щоб не пошкодити коріння культури.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна посадити огірки на городі німецьким способом.

Також ми розповідали, як збільшити врожай огірків за допомогою тирси.