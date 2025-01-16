Что стоит посадить возле огурцов для щедрого урожая - советы и инструкции дачникам

Выращивание огурцов. Фото: Pinterest

Хотя огурцы довольно неприхотливая культура, вредители и болезни могут уничтожить ваш урожай. Популярное растение способно отпугивать нежелательных "гостей" с вашей грядки.

Об этом говорится на Instagram-странице "Семейный сад".

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Что стоит посадить рядом с огурцами

Опытные огородники советуют сажать рядом с огурцами чеснок. Эта культура обладает специфическими свойствами, которые сохранят здоровье растения и увеличат ваш урожай.

"Секрет кроется в том, что листья лука и чеснока выделяют особые вещества, которые помогают защитить огурцы от различных заболеваний", — говорится в сообщении.

Специалисты советуют высаживать чеснок на расстоянии примерно в 50 сантиметров от огурцов, чтобы не повредить корни культуры.

Напомним, мы писали о том, как можно посадить огурцы на огороде немецким способом.

Также мы рассказывали, как увеличить урожай огурцов с помощью опилок.