Які ранні сорти перцю найкращі — що посадити на городі, поради

Врожай великих плодів солодкого перцю. Фото: Pexels

Кожен городник завжди хоче мати найкращий урожай солодкого перцю на своєму городі, тому шукає ті сорти, які дадуть їм це. Ми розповідаємо про найкращі ранньостиглі сорти цього популярного овоча, які даватимуть великий врожай на городі щороку.

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Сорт "Геркулес"

Цей гібридний сорт дає дуже смачні плоди, а його кущі виростають низькими і не потребують підв’язки. З кожного кущика цього сорта можна зібрати від восьми до десяти плодів, які дозрівають одночасно. Ще перець цього сорту стійкий до захворювань і високих температур повітря.

Сорт "Клаудіо"

Цей сорт вважається найкращим для продажу, адже він довго зберігається, не псується під час транспортування, а також стійко витримує спеку, стрес, вірус картоплі та тютюнової мозаїки. Сорт дає солодкуваті темно-червоні плоди і дозріває за 80 днів.

Сорт "Колобок"

Ранній сорт дає плоди у вигляді куль, стійкий до великої кількості захворювань, зокрема, антракнозу. Однак перець цього сорту потрібно регулярно поливати. Цей сорт дає великий врожай ароматних і солодких плодів.

Сорт "Леся"

Овочі цього сорту ідеально підходять для регіонів з посушливим кліматом, адже вони не бояться дефіциту поливів. Ще цей сорт має міцну імунну систему, дозріває десь за 110 днів і доволі довго зберігається.

Сорт "Спрінгбокс"

Плоди цього сорту доволі стійко витримують морози, тому їх можна вирощувати восени або в теплиці взимку. Сорт дає великий врожай і довго плодоносить, а ще ви за 65 днів можете зібрати соковиті та ароматні плоди жовтого відтінку.

Сорт "Карісма"

Цей сорт вважається невибагливим до умов вирощування, адже він не боїться жодних "сюрпризів" погоди. Плоди виростають великими і з насиченим смаком вже за 70 днів.

Сорт "Яніка"

Цей ранній сорт також не потребує особливих умов вирощування і завжди дає великий врожай. Густе листя рослини цього сорту захищає плоди від сонячних опіків, а потужна коренева система — від пересихання. З одного кущика ви можете зібрати до десяти смачних плодів перцю.

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