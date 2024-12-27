Як підживити перець у період цвітіння, щоб був щедрий врожай — поради, інструкція

Як правильно підживлювати перець під час цвітіння
Перець дуже вразливий під час періоду цвітіння та потребує підживлення. Правильний догляд на цьому етапі забезпечить вам щедрий та соковитий врожай.
Новини.LIVE ділиться порадами для городників.
Підживлення перцю у два етапи
У період цвітіння перець швидко втрачає поживні речовини і через це підвищується ризик опадання зав’язей.
Під час першого етапу підживлення варто використовувати неорганічні добрива, які містять три основні компоненти — азот, калій та фосфор.
В період цвітіння перцю також необхідно використовувати спеціальний розчин з борною кислотою та цукром.
На відро води — по 5 грамів цих інгредієнтів. Він приманює комах, які запиляють квітки та допомагають рослині формувати плоди.
Через декілька днів перець варто обробити повторно, на цей раз органічними добривами. Приготуйте кропив’яний настій, у співвідношенні 2:1. Можна додати трохи сухих дріжджів, які є відмінним джерелом калію та кальцію.
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