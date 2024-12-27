Як підживити перець у період цвітіння, щоб був щедрий врожай — поради, інструкція

Підживлення перцю під час цвітіння. Фото: Pinterest

Перець дуже вразливий під час періоду цвітіння та потребує підживлення. Правильний догляд на цьому етапі забезпечить вам щедрий та соковитий врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

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У період цвітіння перець швидко втрачає поживні речовини і через це підвищується ризик опадання зав’язей.

Під час першого етапу підживлення варто використовувати неорганічні добрива, які містять три основні компоненти — азот, калій та фосфор.

Догляд за перцем під час цвітіння. Фото: Pinterest

В період цвітіння перцю також необхідно використовувати спеціальний розчин з борною кислотою та цукром.

На відро води — по 5 грамів цих інгредієнтів. Він приманює комах, які запиляють квітки та допомагають рослині формувати плоди.

Через декілька днів перець варто обробити повторно, на цей раз органічними добривами. Приготуйте кропив’яний настій, у співвідношенні 2:1. Можна додати трохи сухих дріжджів, які є відмінним джерелом калію та кальцію.

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