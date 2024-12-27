Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как правильно подкармливать перец во время цветения arrow

Как правильно подкармливать перец во время цветения

27 декабря 2024 19:34
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как подкормить перец в период цветения, чтобы был щедрый урожай — советы, инструкция
Подкормка перца во время цветения. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Перец очень уязвим во время периода цветения и требует подкормки. Правильный уход на этом этапе обеспечит вам щедрый и сочный урожай.

Новини.LIVE делится советами для огородников.

Читайте также:

Подкормка перца в два этапа

В период цветения перец быстро теряет питательные вещества и поэтому повышается риск опадания завязей.

Во время первого этапа подкормки следует использовать неорганические удобрения, содержащие три основных компонента — азот, калий и фосфор.

Как подкармливать перец во время цветения, советы
Уход за перцем во время цветения. Фото: Pinterest

В период цветения перца необходимо использовать специальный раствор с борной кислотой и сахаром.

На ведро воды — по 5 г этих ингредиентов. Он привлекает насекомых, которые опыляют цветки и помогают растению формировать плоды.

Через несколько дней перец следует обработать повторно, на этот раз органическими удобрениями. Приготовьте крапивный настой в соотношении 2:1. Можно добавить немного сухих дрожжей, которые являются отличным источником калия и кальция.

Напомним, мы писали о том, как можно быстро и эффективно разрыхлить почву на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, зачем важно известковать почву и каким растениям это необходимо.

урожай растения огород подкормка перец

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:00 Критичность предприятия отменена — что будет с бронированием

19:57 На Хмельнитчине судили мужчину за отказ от повестки

19:31 Основатель провластной партии Грузии оказался под санкциями США

19:28 Украина получила 485 млн долларов от США и Всемирного банка

19:17 Доказательства причастности РФ — Зеленский о катастрофе в Актау

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:14 Исключали с учета — на Харьковщине разоблачили схему в ТЦК и ВВК

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

18:27 ИИ показал, каким будет через 100 лет — фото впечатляют

18:26 Сырский показал удары ВСУ по вражеской бронетехнике

20:00 Критичность предприятия отменена — что будет с бронированием

19:57 На Хмельнитчине судили мужчину за отказ от повестки

19:31 Основатель провластной партии Грузии оказался под санкциями США

19:28 Украина получила 485 млн долларов от США и Всемирного банка

19:17 Доказательства причастности РФ — Зеленский о катастрофе в Актау

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:14 Исключали с учета — на Харьковщине разоблачили схему в ТЦК и ВВК

18:27 ИИ показал, каким будет через 100 лет — фото впечатляют

18:26 Сырский показал удары ВСУ по вражеской бронетехнике

18:17 Будут ощутимые морозы — прогноз погоды в Харькове на завтра

18:08 Синоптики предупреждают об опасной погоде на выходных

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Text

10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

Text

09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

Text

08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

18 декабря 2024

06:32 Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно