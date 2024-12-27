Как подкормить перец в период цветения, чтобы был щедрый урожай — советы, инструкция

Подкормка перца во время цветения. Фото: Pinterest

Перец очень уязвим во время периода цветения и требует подкормки. Правильный уход на этом этапе обеспечит вам щедрый и сочный урожай.

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Подкормка перца в два этапа

В период цветения перец быстро теряет питательные вещества и поэтому повышается риск опадания завязей.

Во время первого этапа подкормки следует использовать неорганические удобрения, содержащие три основных компонента — азот, калий и фосфор.

Уход за перцем во время цветения. Фото: Pinterest

В период цветения перца необходимо использовать специальный раствор с борной кислотой и сахаром.

На ведро воды — по 5 г этих ингредиентов. Он привлекает насекомых, которые опыляют цветки и помогают растению формировать плоды.

Через несколько дней перец следует обработать повторно, на этот раз органическими удобрениями. Приготовьте крапивный настой в соотношении 2:1. Можно добавить немного сухих дрожжей, которые являются отличным источником калия и кальция.

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