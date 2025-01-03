Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем — як це правильно робити

Готова розсада перцю в руках. Фото: Freepik

Самостійне вирощування розсади дає гарантії того, що вона не хворітиме і точно дасть великий врожай. Досвідчені дачники розповіли, коли краще сіяти насіння перцю на розсаду за місячним календарем і як це правильно робити, щоб виростити гарний врожай цього овоча.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Коли садити розсаду перцю в січні 2025 року за місячним календарем

Запам’ятайте, що різні сорти перцю мають різний період дозрівання. Наприклад, врожай раннього солодкого перцю можна збирати за 100-120 днів після посіву, середньостиглого — за 120-140 днів, а ось пізні сорти дають перший врожай за 140-160 днів.

Отже, найсприятливішими датами для посадки розсади перцю в 2025 році в місячному календарі вважаються такі дати, як:

Ранні сорти — 20 лютого-10 березня

Середні сорти — 10-25 лютого

Пізні сорти — 1-10 лютого

Вирощена розсада перцю в домашніх умовах. Фото: Decorexpro

Як правильно потрібно сіяти розсаду перцю

Як підготувати насіння перцю до посіву розсади

Перш, ніж сіяти перець на розсаду, необхідно підготувати його насіння, тобто, обробити. Для цього замочіть його в слабкому розчині марганцівки у кількості одного граму на один літр води або купіть спеціальний стимулятор росту.

Для прискорення сходу проростіть насіння — для цього покладіть його на марлю або вологу тканину, накрийте і помістіть ємність у тепле місце, час від часу стежачи за вологістю. Вже за чотири-п’ять днів ви зможете посіяти насіння перцю на розсаду.

Замочування насіння перцю перед посадкою. Фото: скриншот з YouTube

Як садити перець на розсаду

Спочатку оберіть пухкий і слабокислий ґрунт – його можна купити в магазині або приготувати власноруч. Якщо ви хочете зробити його самостійно, змішайте торф з перегноєм у рівних пропорціях або перегній з дерновим ґрунтом у співвідношенні два до одного.

Потім підготуйте ємності з отворами для дренажу, де ви будете сіяти розсаду, — вони повинні бути завширшки десять сантиметрів і завглибшки — 15 сантиметрів. До кожної ємності помістіть по дві-три насінини, зверху посипте шаром ґрунту завтовшки до півтора сантиметра, притисніть землю і полийте.

Накрийте насіння плівкою з отворами для повітря і помістіть їх у тепле місце, а за десять днів, коли з’являться перші проростки, зніміть плівку і не поливайте проростки. У перші сім днів підсвічуйте розсаду фітолампою для кращого росту.

Готова розсада перцю в стаканчиках. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно збирати врожай перцю на городі.

Раніше ми розповідали про те, чому на перці з’являється вершинна гниль і як врятувати овоч.

Також ми повідомляли про те, як можна зберегти перець на наступний рік.