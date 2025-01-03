Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю — как это правильно делать

Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю
Самостоятельное выращивание рассады дает гарантии того, что она не будет болеть и точно даст большой урожай. Опытные дачники рассказали, когда лучше сеять семена перца на рассаду по лунному календарю и как это правильно делать, чтобы вырастить хороший урожай этого овоща.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Когда сажать рассаду перца в январе 2025 года по лунному календарю
Запомните, что разные сорта перца имеют разный период созревания. Например, урожай раннего сладкого перца можно собирать через 100-120 дней после посева, среднеспелого — через 120-140 дней, а вот поздние сорта дают первый урожай через 140-160 дней.
Итак, самыми благоприятными датами для посадки рассады перца в 2025 году в лунном календаре считаются такие даты, как:
- Ранние сорта — 20 февраля-10 марта
- Средние сорта — 10-25 февраля
- Поздние сорта — 1-10 февраля
Как правильно нужно сеять рассаду перца
Как подготовить семена перца к посеву рассады
Прежде, чем сеять перец на рассаду, необходимо подготовить его семена, то есть, обработать. Для этого замочите их в слабом растворе марганцовки в количестве одного грамма на один литр воды или купите специальный стимулятор роста.
Для ускорения всходов прорастите семена — для этого положите их на марлю или влажную ткань, накройте и поместите емкость в теплое место, время от времени следя за влажностью. Уже через четыре-пять дней вы сможете посеять семена перца на рассаду.
Как сажать перец на рассаду
Сначала выберите рыхлый и слабокислый грунт — его можно купить в магазине или приготовить своими руками. Если вы хотите сделать его самостоятельно, смешайте торф с перегноем в равных пропорциях или перегной с дерновым грунтом в соотношении два к одному.
Потом подготовьте емкости с отверстиями для дренажа, где вы будете сеять рассаду, — они должны быть по ширине десять сантиметров и по глубине — 15 сантиметров. В каждую емкость поместите по два-три семени, сверху посыпьте слоем почвы толщиной до полутора сантиметров, прижмите землю и полейте.
Накройте семена пленкой с отверстиями для воздуха и поместите их в теплое место, а через десять дней, когда появятся первые проростки, снимите пленку и не поливайте проростки. В первые семь дней подсвечивайте рассаду фитолампой для лучшего роста.
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