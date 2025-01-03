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Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

3 января 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю — как это правильно делать
Готовая рассада перца в руках. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Самостоятельное выращивание рассады дает гарантии того, что она не будет болеть и точно даст большой урожай. Опытные дачники рассказали, когда лучше сеять семена перца на рассаду по лунному календарю и как это правильно делать, чтобы вырастить хороший урожай этого овоща.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Когда сажать рассаду перца в январе 2025 года по лунному календарю

Запомните, что разные сорта перца имеют разный период созревания. Например, урожай раннего сладкого перца можно собирать через 100-120 дней после посева, среднеспелого — через 120-140 дней, а вот поздние сорта дают первый урожай через 140-160 дней.

Итак, самыми благоприятными датами для посадки рассады перца в 2025 году в лунном календаре считаются такие даты, как:

  • Ранние сорта — 20 февраля-10 марта
  • Средние сорта — 10-25 февраля
  • Поздние сорта — 1-10 февраля
Рассада перца
Выращенная рассада перца в домашних условиях. Фото: Decorexpro

Как правильно нужно сеять рассаду перца

Как подготовить семена перца к посеву рассады

Прежде, чем сеять перец на рассаду, необходимо подготовить его семена, то есть, обработать. Для этого замочите их в слабом растворе марганцовки в количестве одного грамма на один литр воды или купите специальный стимулятор роста.

Для ускорения всходов прорастите семена — для этого положите их на марлю или влажную ткань, накройте и поместите емкость в теплое место, время от времени следя за влажностью. Уже через четыре-пять дней вы сможете посеять семена перца на рассаду.

Семена перца
Замачивание семян перца перед посадкой. Фото: скриншот с YouTube

Как сажать перец на рассаду

Сначала выберите рыхлый и слабокислый грунт — его можно купить в магазине или приготовить своими руками. Если вы хотите сделать его самостоятельно, смешайте торф с перегноем в равных пропорциях или перегной с дерновым грунтом в соотношении два к одному.

Потом подготовьте емкости с отверстиями для дренажа, где вы будете сеять рассаду, — они должны быть по ширине десять сантиметров и по глубине — 15 сантиметров. В каждую емкость поместите по два-три семени, сверху посыпьте слоем почвы толщиной до полутора сантиметров, прижмите землю и полейте.

Накройте семена пленкой с отверстиями для воздуха и поместите их в теплое место, а через десять дней, когда появятся первые проростки, снимите пленку и не поливайте проростки. В первые семь дней подсвечивайте рассаду фитолампой для лучшего роста.

Рассада перца
Готовая рассада перца в стаканчиках. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно собирать урожай перца на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, почему на перце появляется вершинная гниль и как спасти овощ.

Также мы сообщали о том, как можно сохранить перец на следующий год.

овощи советы рассада перец лунный календарь

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