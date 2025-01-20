Какие ранние сорта перца самые лучшие — что посадить на огороде, советы

Ранние сорта перца, которые стоит посадить на огороде уже сейчас
Каждый огородник всегда хочет иметь самый лучший урожай сладкого перца на своем огороде, поэтому ищет те сорта, которые дадут им это. Мы рассказываем о самых лучших раннеспелых сортах этого популярного овоща, которые будут давать большой урожай на огороде каждый год.
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Самые лучшие ранние сорта перца для посадки в открытом грунте
Сорт "Геркулес"
Этот гибридный сорт дает очень вкусные плоды, а его кусты вырастают низкими и не нуждаются в подвязке. С каждого кустика этого сорта можно собрать от восьми до десяти плодов, которые созревают одновременно. Еще перец этого сорта устойчив к заболеваниям и высоким температурам воздуха.
Сорт "Клаудио"
Этот сорт считается самым лучшим для продажи, ведь он долго хранится, не портится во время транспортировки, а также стойко выдерживает жару, стресс, вирус картофеля и табачной мозаики. Сорт дает сладковатые темно-красные плоды и созревает за 80 дней.
Сорт "Колобок"
Ранний сорт дает плоды в виде шаров, устойчив к большому количеству заболеваний, в частности, антракнозу. Однако, перец этого сорта нужно регулярно поливать. Этот сорт дает большой урожай ароматных и сладких плодов.
Сорт "Леся"
Овощи этого сорта идеально подходят для регионов с засушливым климатом, ведь они не боятся дефицита поливов. Еще этот сорт имеет крепкую иммунную систему, созревает где-то за 110 дней и довольно долго хранится.
Сорт "Спрингбокс"
Плоды этого сорта довольно стойко выдерживают морозы, поэтому их можно выращивать осенью или в теплице зимой. Сорт дает большой урожай и долго плодоносит, а еще вы через 65 дней можете собрать сочные и ароматные плоды желтого оттенка.
Сорт "Карисма"
Этот сорт считается неприхотливым к условиям выращивания, ведь он не боится никаких "сюрпризов" погоды. Плоды вырастают крупными и с насыщенным вкусом уже через 70 дней.
Сорт "Яника"
Этот ранний сорт также не нуждается в особых условиях выращивания и всегда дает большой урожай. Густая листва растения этого сорта защищает плоды от солнечных ожогов, а мощная корневая система — от пересыхания. С одного кустика вы можете собрать до десяти вкусных плодов перца.
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