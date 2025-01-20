Какие ранние сорта перца самые лучшие — что посадить на огороде, советы

Урожай крупных плодов сладкого перца. Фото: Pexels

Каждый огородник всегда хочет иметь самый лучший урожай сладкого перца на своем огороде, поэтому ищет те сорта, которые дадут им это. Мы рассказываем о самых лучших раннеспелых сортах этого популярного овоща, которые будут давать большой урожай на огороде каждый год.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Самые лучшие ранние сорта перца для посадки в открытом грунте

Сорт "Геркулес"

Этот гибридный сорт дает очень вкусные плоды, а его кусты вырастают низкими и не нуждаются в подвязке. С каждого кустика этого сорта можно собрать от восьми до десяти плодов, которые созревают одновременно. Еще перец этого сорта устойчив к заболеваниям и высоким температурам воздуха.

Сорт "Клаудио"

Этот сорт считается самым лучшим для продажи, ведь он долго хранится, не портится во время транспортировки, а также стойко выдерживает жару, стресс, вирус картофеля и табачной мозаики. Сорт дает сладковатые темно-красные плоды и созревает за 80 дней.

Сорт "Колобок"

Ранний сорт дает плоды в виде шаров, устойчив к большому количеству заболеваний, в частности, антракнозу. Однако, перец этого сорта нужно регулярно поливать. Этот сорт дает большой урожай ароматных и сладких плодов.

Сорт "Леся"

Овощи этого сорта идеально подходят для регионов с засушливым климатом, ведь они не боятся дефицита поливов. Еще этот сорт имеет крепкую иммунную систему, созревает где-то за 110 дней и довольно долго хранится.

Сорт "Спрингбокс"

Плоды этого сорта довольно стойко выдерживают морозы, поэтому их можно выращивать осенью или в теплице зимой. Сорт дает большой урожай и долго плодоносит, а еще вы через 65 дней можете собрать сочные и ароматные плоды желтого оттенка.

Сорт "Карисма"

Этот сорт считается неприхотливым к условиям выращивания, ведь он не боится никаких "сюрпризов" погоды. Плоды вырастают крупными и с насыщенным вкусом уже через 70 дней.

Сорт "Яника"

Этот ранний сорт также не нуждается в особых условиях выращивания и всегда дает большой урожай. Густая листва растения этого сорта защищает плоды от солнечных ожогов, а мощная корневая система — от пересыхания. С одного кустика вы можете собрать до десяти вкусных плодов перца.

Напомним, мы писали о том, как правильно подкармливать перец на огороде в период его цветения.

Ранее мы рассказывали о том, как можно улучшить урожай перца на огороде с помощью обычной крапивы.

Также мы сообщали о том, как правильно нужно собирать урожай перца на огороде.