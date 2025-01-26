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Що категорично неможна садити після огірків — поради городників

26 січня 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Щ неможна садити після огірків - поради городникам
Розсада огірків. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Насправді огірки мають специфічні потреби у поживних речовинах, тож часто після збору цієї культури ґрунт виснажується. Саме тому після них важливо вибирати правильні культури, які не погіршать ситуацію.

Новини.LIVE розповідають, які культури категорично неможна садити після огірків, щоб уникнути проблем.

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Гарбузові культури

Ці культури належать до того ж сімейства, що й огірки, тому вони схильні до таких самих хвороб і шкідників. Якщо посадити їх після огірків, ризик зараження залишками інфекцій у ґрунті значно зростає. Крім того, гарбузові мають схожі потреби в поживних речовинах, що посилить виснаження землі. Найкраще всього давати відпочити ґрунту після гарбузових культур 2-3 роки.

Капуста

Капуста активно вбирає азот із ґрунту. Однак після огірків рівень цього елементу значно знижується, що може вплинути на ріст і якість врожаю капусти. До того ж вона погано переносить залишки органічних добрив якими часто підживлюють огірки.

Томати

Ця рослина потребує від грунту багато поживних речовин, в той час як після огірків земля стає виснаженою. Крім того, томати схильні до грибкових захворювань, які можуть залишитися після огірків. Особливо це стосується фузаріозу, який швидко поширюється між цими культурами. Тож варто провести відновлення ґрунту за допомогою добрив та сидератів.

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