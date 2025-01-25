Як правильно треба садити кавуни на городі — корисні поради дачникам

Людина, яка тримає великий кавун на городі. Фото: Freepik

Щоб виростити великі та солодкі кавуни на своєму городі, їх необхідно правильно посадити — можна спочатку посіяти на розсаду або ж посадити одразу у відкритий ґрунт. Досвідчені дачники розповіли, як потрібно посадити цю баштанну культуру на городі, щоб зібрати великий врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Як правильно посіяти розсаду кавуна

Перш, ніж сіяти кавун на розсаду, підготуйте насіння, замочивши його попередньо у теплій воді в температурі 25 градусів вище нуля або у розчині імуностимулятора. Потім візьміть стаканчики або торф’яні горщики і насипте туди ґрунт, який ви, до речі, можете приготувати самостійно.

Для цього візьміть на одне відро:

Субстрат — одна частина

Перегній — третя частина

Добриво із вмістом калію і азоту — одна столова ложка

Добриво із вмістом фосфору — три ложки

Помістіть туди насінини кавуна, присипте двома-трьома сантиметрами землі та накрийте плівкою, доки не з'являться перші сходи. Обов’язково поставте розсаду в тепле місце, де температура повітря становить 22-25 градуса тепла.

Кавун, посіяний на розсаду. Фото: Decorexpro

Як посадити кавун одразу у відкритий ґрунт

Як підготувати насіння кавуна

Перш, ніж садити кавун на городі, помістіть його насіння в теплу воду і тримайте там до трьох годин. Потім перекладіть їх до слабкого розчину марганцівки на 60 хвилин. Після цього викладіть насіння на вату і залиште на ній на дві доби там, де тепло і сонячно.

Як посадити кавун на городі

Спочатку оберіть місце на городі та зробіть там лунки, піджививши їх сумішшю з таких інгредієнтів, як:

Нітроамофоска

Деревна зола

Перегній

До кожної лунки помістіть по дві-три насінини на глибину в три-п’ять сантиметрів і посипте зверху перегноєм. Залишається тільки полити посаджені насіння. Накрийте посіви агроволокном або плівкою і чекайте на перші сходи. Щойно вони з’являться, замульчуйте ґрунт тирсою або соломою, щоб утримати вологу.

Вирощування кавунів на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо потрібно розкидати кірки кавунів у саду і на городі.

Раніше ми розповідали про те, чому кавуни не зав’язуються і як врятувати врожай.

Також ми повідомляли про те, чим краще підживлювати кавуни на городі для гарного росту.