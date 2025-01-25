Як правильно треба садити кавуни на городі — корисні поради дачникам

Як посадити кавун на городі, щоб отримати найсолодші ягоди
Щоб виростити великі та солодкі кавуни на своєму городі, їх необхідно правильно посадити — можна спочатку посіяти на розсаду або ж посадити одразу у відкритий ґрунт. Досвідчені дачники розповіли, як потрібно посадити цю баштанну культуру на городі, щоб зібрати великий врожай.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Як правильно посіяти розсаду кавуна
Перш, ніж сіяти кавун на розсаду, підготуйте насіння, замочивши його попередньо у теплій воді в температурі 25 градусів вище нуля або у розчині імуностимулятора. Потім візьміть стаканчики або торф’яні горщики і насипте туди ґрунт, який ви, до речі, можете приготувати самостійно.
Для цього візьміть на одне відро:
- Субстрат — одна частина
- Перегній — третя частина
- Добриво із вмістом калію і азоту — одна столова ложка
- Добриво із вмістом фосфору — три ложки
Помістіть туди насінини кавуна, присипте двома-трьома сантиметрами землі та накрийте плівкою, доки не з'являться перші сходи. Обов’язково поставте розсаду в тепле місце, де температура повітря становить 22-25 градуса тепла.
Як посадити кавун одразу у відкритий ґрунт
Як підготувати насіння кавуна
Перш, ніж садити кавун на городі, помістіть його насіння в теплу воду і тримайте там до трьох годин. Потім перекладіть їх до слабкого розчину марганцівки на 60 хвилин. Після цього викладіть насіння на вату і залиште на ній на дві доби там, де тепло і сонячно.
Як посадити кавун на городі
Спочатку оберіть місце на городі та зробіть там лунки, піджививши їх сумішшю з таких інгредієнтів, як:
- Нітроамофоска
- Деревна зола
- Перегній
До кожної лунки помістіть по дві-три насінини на глибину в три-п’ять сантиметрів і посипте зверху перегноєм. Залишається тільки полити посаджені насіння. Накрийте посіви агроволокном або плівкою і чекайте на перші сходи. Щойно вони з’являться, замульчуйте ґрунт тирсою або соломою, щоб утримати вологу.
Нагадаємо, ми писали про те, навіщо потрібно розкидати кірки кавунів у саду і на городі.
Раніше ми розповідали про те, чому кавуни не зав’язуються і як врятувати врожай.
Також ми повідомляли про те, чим краще підживлювати кавуни на городі для гарного росту.
Читайте Новини.LIVE!