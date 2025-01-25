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Как посадить арбуз на огороде, чтобы получить самые сладкие ягоды

25 января 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно надо сажать арбузы на огороде — полезные советы дачникам
Человек, который держит большой арбуз на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы вырастить крупные и сладкие арбузы на своем огороде, их необходимо правильно посадить — можно сначала посеять на рассаду или же посадить сразу в открытый грунт. Опытные дачники рассказали, как нужно посадить эту бахчевую культуру на огороде, чтобы собрать большой урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Как правильно посеять рассаду арбуза

Прежде, чем сеять арбуз на рассаду, подготовьте семена, замочив их предварительно в теплой воде в температуре 25 градусов выше нуля или в растворе иммуностимулятора. Затем возьмите стаканчики или торфяные горшочки и насыпьте туда грунт, который вы, кстати, можете приготовить самостоятельно.

Для этого возьмите на одно ведро:

  • Субстрат — одна часть
  • Перегной — третья часть
  • Удобрение с содержанием калия и азота — одна столовая ложка
  • Удобрение с содержанием фосфора — три ложки

Поместите туда семена арбуза, присыпьте двумя-тремя сантиметрами земли и накройте пленкой, пока не появятся первые всходы. Обязательно поставьте рассаду в теплое место, где температура воздуха составляет 22-25 градуса тепла.

Рассада арбузов
Арбуз, посеянный на рассаду. Фото: Decorexpro

Как посадить арбуз сразу в открытый грунт

Как подготовить семена арбуза

Прежде, чем сажать арбуз на огороде, поместите его семена в теплую воду и держите там до трех часов. Затем переложите их в слабый раствор марганцовки на 60 минут. После этого выложите семена на вату и оставьте на ней на двое суток там, где тепло и солнечно.

Как посадить арбуз на огороде

Сначала выберите место на огороде и сделайте там лунки, подкормив их смесью из таких ингредиентов, как:

  • Нитроаммофоска
  • Деревянная зола
  • Перегной

В каждую лунку поместите по два-три семени на глубину в три-пять сантиметров и посыпьте сверху перегноем. Остается только полить посаженные семена. Накройте посевы агроволокном или пленкой и ждите первых всходов. Как только они появятся, замульчируйте почву опилками или соломой, чтобы удержать влагу.

Посадка арбузов
Выращивание арбузов на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, зачем нужно разбрасывать корки арбузов в саду и на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, почему арбузы не завязываются и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, чем лучше подкармливать арбузы на огороде для хорошего роста.

растения культура ягоды советы огород арбуз

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