Как правильно надо сажать арбузы на огороде — полезные советы дачникам

Как посадить арбуз на огороде, чтобы получить самые сладкие ягоды
Чтобы вырастить крупные и сладкие арбузы на своем огороде, их необходимо правильно посадить — можно сначала посеять на рассаду или же посадить сразу в открытый грунт. Опытные дачники рассказали, как нужно посадить эту бахчевую культуру на огороде, чтобы собрать большой урожай.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как правильно посеять рассаду арбуза
Прежде, чем сеять арбуз на рассаду, подготовьте семена, замочив их предварительно в теплой воде в температуре 25 градусов выше нуля или в растворе иммуностимулятора. Затем возьмите стаканчики или торфяные горшочки и насыпьте туда грунт, который вы, кстати, можете приготовить самостоятельно.
Для этого возьмите на одно ведро:
- Субстрат — одна часть
- Перегной — третья часть
- Удобрение с содержанием калия и азота — одна столовая ложка
- Удобрение с содержанием фосфора — три ложки
Поместите туда семена арбуза, присыпьте двумя-тремя сантиметрами земли и накройте пленкой, пока не появятся первые всходы. Обязательно поставьте рассаду в теплое место, где температура воздуха составляет 22-25 градуса тепла.
Как посадить арбуз сразу в открытый грунт
Как подготовить семена арбуза
Прежде, чем сажать арбуз на огороде, поместите его семена в теплую воду и держите там до трех часов. Затем переложите их в слабый раствор марганцовки на 60 минут. После этого выложите семена на вату и оставьте на ней на двое суток там, где тепло и солнечно.
Как посадить арбуз на огороде
Сначала выберите место на огороде и сделайте там лунки, подкормив их смесью из таких ингредиентов, как:
- Нитроаммофоска
- Деревянная зола
- Перегной
В каждую лунку поместите по два-три семени на глубину в три-пять сантиметров и посыпьте сверху перегноем. Остается только полить посаженные семена. Накройте посевы агроволокном или пленкой и ждите первых всходов. Как только они появятся, замульчируйте почву опилками или соломой, чтобы удержать влагу.
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