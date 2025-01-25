Как правильно надо сажать арбузы на огороде — полезные советы дачникам

Человек, который держит большой арбуз на огороде. Фото: Freepik

Чтобы вырастить крупные и сладкие арбузы на своем огороде, их необходимо правильно посадить — можно сначала посеять на рассаду или же посадить сразу в открытый грунт. Опытные дачники рассказали, как нужно посадить эту бахчевую культуру на огороде, чтобы собрать большой урожай.

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Как правильно посеять рассаду арбуза

Прежде, чем сеять арбуз на рассаду, подготовьте семена, замочив их предварительно в теплой воде в температуре 25 градусов выше нуля или в растворе иммуностимулятора. Затем возьмите стаканчики или торфяные горшочки и насыпьте туда грунт, который вы, кстати, можете приготовить самостоятельно.

Для этого возьмите на одно ведро:

Субстрат — одна часть

Перегной — третья часть

Удобрение с содержанием калия и азота — одна столовая ложка

Удобрение с содержанием фосфора — три ложки

Поместите туда семена арбуза, присыпьте двумя-тремя сантиметрами земли и накройте пленкой, пока не появятся первые всходы. Обязательно поставьте рассаду в теплое место, где температура воздуха составляет 22-25 градуса тепла.

Арбуз, посеянный на рассаду. Фото: Decorexpro

Как посадить арбуз сразу в открытый грунт

Как подготовить семена арбуза

Прежде, чем сажать арбуз на огороде, поместите его семена в теплую воду и держите там до трех часов. Затем переложите их в слабый раствор марганцовки на 60 минут. После этого выложите семена на вату и оставьте на ней на двое суток там, где тепло и солнечно.

Как посадить арбуз на огороде

Сначала выберите место на огороде и сделайте там лунки, подкормив их смесью из таких ингредиентов, как:

Нитроаммофоска

Деревянная зола

Перегной

В каждую лунку поместите по два-три семени на глубину в три-пять сантиметров и посыпьте сверху перегноем. Остается только полить посаженные семена. Накройте посевы агроволокном или пленкой и ждите первых всходов. Как только они появятся, замульчируйте почву опилками или соломой, чтобы удержать влагу.

Выращивание арбузов на огороде. Фото: Pinterest

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