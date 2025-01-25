Що категорично не можна садити поруч з лавандою — поради дачникам, інструкції

У жодному разі не садіть ці квітки біля лаванди — поради
Чарівний аромат лаванди, гарний вигляд і здатність відлякувати шкідників роблять її справжньою прикрасою будь-якого саду. Однак ця квітка ладнає не з усіма і деякі "сусіди" можуть негативно вплинути на її здоров'я.
Новини.LIVE розповідає, які три квітки краще тримати подалі від цієї ароматної красуні.
Що краще не садити біля лаванди
Троянда
Ці дві квітки мають абсолютно різні потреби у догляді. Троянда полюбляє вологий ґрунт із регулярними підживленнями, тоді як лаванда віддає перевагу сухому, добре дренованому. Надмірна волога, необхідна для троянд, може призвести до загнивання коренів лаванди.
М'ята
Насправді, м'ята — доволі агресивна рослина, адже вона швидко розростається та витісняє "сусідів". Коріння м'яти стрімко розростається та забирає поживні речовини з ґрунту. Лаванда своєю чергою полюбляє спокій та навряд чи зможе конкурувати із м'ятою.
Хризантема
Ця квітка також має схильність до швидкого розростання. Окрім того, хризантема створює затінок, який не любить лаванда. Лаванда — це сонцелюбна рослина, яка потребує багато світла і простору навколо себе. Якщо посадити її поруч із хризантемами, вона може втратити доступ до сонця, що погіршить її цвітіння й аромат.
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