Що категорично не можна садити поруч з лавандою — поради дачникам, інструкції

Лаванда. Фото: Freepik

Чарівний аромат лаванди, гарний вигляд і здатність відлякувати шкідників роблять її справжньою прикрасою будь-якого саду. Однак ця квітка ладнає не з усіма і деякі "сусіди" можуть негативно вплинути на її здоров'я.

Новини.LIVE розповідає, які три квітки краще тримати подалі від цієї ароматної красуні.

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Троянда

Ці дві квітки мають абсолютно різні потреби у догляді. Троянда полюбляє вологий ґрунт із регулярними підживленнями, тоді як лаванда віддає перевагу сухому, добре дренованому. Надмірна волога, необхідна для троянд, може призвести до загнивання коренів лаванди.

М'ята

Насправді, м'ята — доволі агресивна рослина, адже вона швидко розростається та витісняє "сусідів". Коріння м'яти стрімко розростається та забирає поживні речовини з ґрунту. Лаванда своєю чергою полюбляє спокій та навряд чи зможе конкурувати із м'ятою.

Лаванда в горщику. Фото: Freepik

Хризантема

Ця квітка також має схильність до швидкого розростання. Окрім того, хризантема створює затінок, який не любить лаванда. Лаванда — це сонцелюбна рослина, яка потребує багато світла і простору навколо себе. Якщо посадити її поруч із хризантемами, вона може втратити доступ до сонця, що погіршить її цвітіння й аромат.

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