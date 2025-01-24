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Що не варто садити біля баклажанів — поради дачникам

24 січня 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Що категорично не можна садити поруч з баклажанами — поради дачникам, інструкції
Вирощування баклажанів. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Досвідчені городники при посадці культур дотримуються правил "сусідства". Вони вкрай важливі для того, щоб врожай не зіпсували шкідники та хвороби.

Редакція Новини.LIVE розповідає, з якими "сусідами" краще не садити поруч баклажани.

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Баклажани у жодному разі не можна висаджувати поруч із помідорами, адже їх знищують одні й ті ж самі шкідники. Вони також хворіють на однакові хвороби. Зокрема, як-от фітофтороз.

Що не варто садити біля баклажанів — поради дачникам - фото 1
Вирощування баклажанів на городі. Фото: Pinterest

Картопля

Коренеплоди є справжньою приманкою для колорадського жука, який залюбки ще й зіпсує ваші томати. Краще уникайте такого небажаного сусідства на городі.

Болгарський перець

При висадці баклажанів поруч із болгарським перцем, краще дотримуватися дистанції у 70-80 см між грядками. Так культури не будуть відбирати поживні речовини один одного та заважати росту та розвитку.

Поруч із баклажанами можна садити моркву, цибулю, часник, салат, шпинат, і різні трави, як-от базилік або чебрець.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно поливати баклажани на городі. 

Раніше ми розповідали, як можна позбутися колорадського жука на баклажанах. 

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