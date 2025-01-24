Что категорически нельзя сажать рядом с баклажанами - советы дачникам, инструкции

Выращивание баклажанов. Фото: Pinterest

Опытные огородники при посадке культур соблюдают правила "соседства". Они крайне важны для того, чтобы урожай не испортили вредители и болезни.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, с какими "соседями" лучше не сажать рядом баклажаны.

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Помидоры

Баклажаны ни в коем случае нельзя высаживать рядом с помидорами, ведь их уничтожают одни и те же вредители. Они также болеют одинаковыми болезнями. В частности, например, фитофторозом.

Выращивание баклажанов на огороде. Фото: Pinterest

Картофель

Корнеплоды являются настоящей приманкой для колорадского жука, который охотно еще и испортит ваши томаты. Лучше избегайте такого нежелательного соседства на огороде.

Болгарский перец

При высадке баклажанов рядом с болгарским перцем, лучше придерживаться дистанции в 70-80 см между грядками. Так культуры не будут отбирать питательные вещества друг друга и мешать росту и развитию.

Сосед с баклажанами можно сажать морковь, лук, чеснок, салат, шпинат, и различные травы, например базилик или тимьян.

Напомним, мы писали о том, как правильно поливать баклажаны на огороде.

Ранее мы рассказывали, как можно избавиться от колорадского жука на баклажанах.