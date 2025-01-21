Що категорично не можна садити поруч з гарбузом — поради дачникам, інструкції

Гарбузи. Фото: Freepik

Гарбуз досить невибаглива й продуктивна культура, яка тішить городників своїм врожаєм. Однак деякі "сусіди" можуть негативно вплинути на його ріст, здоров'я і врожайність.

Новини.LIVE розповідають, які культури краще не садити поруч із гарбузом, щоб уникнути проблем.

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Картопля

Картопля "погана сусідка" для гарбуза, адже вона інтенсивно поглинає поживні речовини з ґрунту. Крім того, коренева система пошкоджує корені гарбуза. Ще одна проблема — поширення таких шкідників, як дротяники, які можуть завдати шкоди обом культурам.

Томати

Обидві ці рослини мають високі потреби у поживних речовинах. Саме тому томати створюють конкуренцію на грядці , що уповільнює ріст обох культур. Крім того, томати можуть переносити фітофтороз, який небезпечний і для гарбуза.

Баклажани

Баклажани, як і томати, належать до родини пасльонових. Вони не тільки конкурують із гарбузом за поживні речовини, але й створюють сприятливе середовище для поширення спільних шкідників, таких як попелиці чи павутинний кліщ.

Інші гарбузові культури

До гарбузових належать кабачки, огірки, патисони, дині та кавуни. Всі вони потребують однакових поживних речовин і займають багато місця. Спільне вирощування може призвести до виснаження ґрунту та зменшення врожайності. Крім того, вони мають спільних шкідників і хвороби, такі як борошниста роса.

Раніше ми розповідали, що не можна садити поруч із цибулею, щоб не зіпсувати врожай.

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