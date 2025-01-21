Что категорически нельзя сажать рядом с тыквой - советы дачникам, инструкции

Тыквы. Фото: Freepik

Тыква достаточно неприхотливая и продуктивная культура, которая радует огородников своим урожаем. Однако некоторые "соседи" могут негативно повлиять на его рост, здоровье и урожайность.

Новини.LIVE рассказывают, рассказывают, какие культуры лучше не сажать рядом с тыквой, чтобы избежать проблем.

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Картофель

Картофель "плохая соседка" для тыквы, ведь она интенсивно поглощает питательные вещества из почвы. Кроме того, корневая система повреждает корни тыквы. Еще одна проблема — распространение таких вредителей, как проволочники, которые могут нанести вред обеим культурам.

Томаты

Оба эти растения имеют высокие потребности в питательных веществах. Именно поэтому томаты создают конкуренцию на грядке, что замедляет рост обеих культур. Кроме того, томаты могут переносить фитофтороз, который опасен и для тыквы.

Баклажаны

Баклажаны, как и томаты, относятся к семейству пасленовых. Они не только конкурируют с тыквой за питательные вещества, но и создают благоприятную среду для распространения общих вредителей, таких как тля или паутинный клещ.

Другие тыквенные культуры

К тыквенным относятся кабачки, огурцы, патиссоны, дыни и арбузы. Все они нуждаются в одинаковых питательных веществах и занимают много места. Совместное выращивание может привести к истощению почвы и уменьшению урожайности. Кроме того, они имеют общих вредителей и болезни, такие как мучнистая роса.

Ранее мы рассказывали, что нельзя сажать рядом с луком, чтобы не испортить урожай.

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