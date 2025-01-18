Що категорично не можна садити поруч з картоплею — поради дачникам, інструкції

Врожай картоплі. Фото: Pinterest

Картопля є однією з найпопулярніших культур на городах, проте варто знати кілька нюансів з її вирощування. Деякі рослини можуть негативно впливати на ріст і розвиток картоплі, а також сприяти поширенню шкідників чи хвороб.

Новини.LIVE розповідає, які рослини у жодному разі не можна садити біля картоплі, щоб не втратити врожай.

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Помідори

Помідори та картопля належать до родини пасльонових та мають спільних шкідників і хвороби, зокрема фітофтороз. Томати також можуть знищити грибкові інфекції. Культури конкурують за одні й ті ж поживні речовини в ґрунті.

Перець і баклажани

Як і томати, ці культури є близькими "родичами" картоплі. Вони сприйнятливі до фітофторозу, колорадського жука та інших шкідників. Їхнє "сусідство" заманює шкідників.

Збирання картоплі. Фото: Pinterest

Гарбузові культури (огірки, гарбузи та кабачки)

Гарбузові потребують багато вологи та поживних речовин та роблять ґрунт бідним Картоплі не вистачатиме необхідних компонентів для росту та цвітіння.

Цибуля та часник

Ці культури мають потужну кореневу систему, яка може пригнічувати ріст картоплі. Крім того, ці рослини знижують вологість ґрунту, що заважає росту картоплі.

Раніше ми ділилися п'ятіркою секретів, щоб збільшити врожай картоплі.

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