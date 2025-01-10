Коли садити картоплю в 2025 році — агрогороскоп для дачників

Людина, яка садить картоплю в лунки на городі. Фото: Decorexpro

Щоб отримати великий врожай картоплі з власного городу, вам варто розуміти, що існують сприятливі дати для посадки цього овоча. Досвідчені дачники пояснили, коли і які сорти картоплі необхідно садити цього року, щоб залишити її на зберігання, виставити на продаж або посадити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Картопля — це найпопулярніший овоч, з якого роблять будь-які смачні страви чи то на святковий стіл, чи то для щоденного вживання. Якщо у вас є власний город, на якому ви щороку садите картоплю, — це взагалі чудово, адже домашній врожай завжди краще за інший.

А щоб виростити найкращий врожай картоплі, необхідно знати, коли цього року сприятливі дати для посадки. Це допоможе вам не припуститися помилки і виростити найкращі овочі на городі, яким заздритимуть всі сусіди навколо.

Процес посадки картоплі на городі. Фото: Decorexpro

Коли варто садити картоплю в 2025 році

У січні картоплю варто садити у такі дати, як:

19-21 січня — для посадки картоплі на гарне зберігання

22-23 січня — для посадки ранніх сортів картоплі на продаж або вживання

26-27 січня — для посадки картоплі на гарне зберігання

31 січня — для посадки ранніх сортів картоплі

У лютому картоплю варто садити у такі дати, як:

15-17 лютого — для посадки картоплі на гарне зберігання

18-19 лютого — для посадки ранніх сортів картоплі на продаж

23-25 лютого — для посадки картоплі на тривале зберігання

У березні картоплю варто садити у такі дати, як:

17-19 березня — для посадки картоплі на продаж

23-24 березня — для посадки картоплі на гарне зберігання

27 березня — для посадки ранніх сортів картоплі

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