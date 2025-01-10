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Коли треба садити картоплю в 2025 році за агрогороскопом — поради

10 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Коли садити картоплю в 2025 році — агрогороскоп для дачників
Людина, яка садить картоплю в лунки на городі. Фото: Decorexpro
Христина Кучугурна - Редактор

Щоб отримати великий врожай картоплі з власного городу, вам варто розуміти, що існують сприятливі дати для посадки цього овоча. Досвідчені дачники пояснили, коли і які сорти картоплі необхідно садити цього року, щоб залишити її на зберігання, виставити на продаж або посадити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Картопля — це найпопулярніший овоч, з якого роблять будь-які смачні страви чи то на святковий стіл, чи то для щоденного вживання. Якщо у вас є власний город, на якому ви щороку садите картоплю, — це взагалі чудово, адже домашній врожай завжди краще за інший.

А щоб виростити найкращий врожай картоплі, необхідно знати, коли цього року сприятливі дати для посадки. Це допоможе вам не припуститися помилки і виростити найкращі овочі на городі, яким заздритимуть всі сусіди навколо.

Картофель
Процес посадки картоплі на городі. Фото: Decorexpro

Коли варто садити картоплю в 2025 році

У січні картоплю варто садити у такі дати, як:

  • 19-21 січня — для посадки картоплі на гарне зберігання
  • 22-23 січня — для посадки ранніх сортів картоплі на продаж або вживання
  • 26-27 січня — для посадки картоплі на гарне зберігання
  • 31 січня — для посадки ранніх сортів картоплі

У лютому картоплю варто садити у такі дати, як:

  • 15-17 лютого — для посадки картоплі на гарне зберігання
  • 18-19 лютого — для посадки ранніх сортів картоплі на продаж
  • 23-25 лютого — для посадки картоплі на тривале зберігання

У березні картоплю варто садити у такі дати, як:

  • 17-19 березня — для посадки картоплі на продаж
  • 23-24 березня — для посадки картоплі на гарне зберігання
  • 27 березня — для посадки ранніх сортів картоплі

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити ґрунт на городі для кращого врожаю картоплі. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти картоплі варто посадити на городі для гарного врожаю. 

Також ми повідомляли про те, як правильно тримати врожай картоплі в теплій квартирі.

гороскоп овочі поради город картопля

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