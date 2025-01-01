Чим підживити ґрунт на городі, щоб покращити врожай картоплі

Людина, яка збирає врожай картоплі на городі. Фото: House Digest

Якщо ви хочете наступного року зібрати рясний врожай картоплі, необхідно обрати правильний варіант підгодівлі. Дачники з досвідом пояснили, чим варто підживити цей популярний овоч, щоб отримати щедрий врожай з власного городу.

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Щойно ви зібрали врожай картоплі, розпушіть ґрунт і приберіть з ділянки всі залишки рослин. Справа в тому, що в них дуже часто можна знайти взимку збудників захворювань, тому краще якнайшвидше утилізувати або спалити залишки, але робити це потрібно за межами вашої ділянки.

До того ж, необхідно видалити всі бур’яни на городі, адже вони часто є переносниками вірусів, які дуже шкодять картоплі. Тому перед підживленням необхідно обов’язково прибрати їх, щоб не дати їм заразити ґрунт.

Процес видалення бур'янів на городі. Фото: Pinterest

Чим варто підживити картоплю

Досвідчені дачники радять висівати сидерати, наприклад, свиріпи і віки, які збагачують ґрунт органікою, макро- й мікроелементами, а також насичують його азотом. Розкидайте насіння сидератів, після чого неглибоко закладіть їх у межах родючого шару землі. За місяць-півтора скосіть ці рослини і закладіть їх у ґрунт.

Щоб покращити ефективність розкладання органіки, під час закладання підживіть ґрунт на городі двома-трьома кілограмами компосту на один квадратний метр. Це допоможе активувати наділення ґрунту корисними елементами.

Компост з відходів у ящику. Фото: Pinterest

Чим корисні сидерати

Сидерати чудово замінюють гній, зберігаючи ваші гроші на його покупку, перевезення і зберігання. А ще вони ефективно борються зі шкідниками і збудниками захворювань у ґрунті.

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