Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Картопля виросте великою — чим підживити ґрунт на городі arrow

Картопля виросте великою — чим підживити ґрунт на городі

1 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити ґрунт на городі, щоб покращити врожай картоплі
Людина, яка збирає врожай картоплі на городі. Фото: House Digest
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете наступного року зібрати рясний врожай картоплі, необхідно обрати правильний варіант підгодівлі. Дачники з досвідом пояснили, чим варто підживити цей популярний овоч, щоб отримати щедрий врожай з власного городу.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Як підготувати картоплю до підгодівлі

Щойно ви зібрали врожай картоплі, розпушіть ґрунт і приберіть з ділянки всі залишки рослин. Справа в тому, що в них дуже часто можна знайти взимку збудників захворювань, тому краще якнайшвидше утилізувати або спалити залишки, але робити це потрібно за межами вашої ділянки.

До того ж, необхідно видалити всі бур’яни на городі, адже вони часто є переносниками вірусів, які дуже шкодять картоплі. Тому перед підживленням необхідно обов’язково прибрати їх, щоб не дати їм заразити ґрунт.

Сорняки
Процес видалення бур'янів на городі. Фото: Pinterest

Чим варто підживити картоплю

Досвідчені дачники радять висівати сидерати, наприклад, свиріпи і віки, які збагачують ґрунт органікою, макро- й мікроелементами, а також насичують його азотом. Розкидайте насіння сидератів, після чого неглибоко закладіть їх у межах родючого шару землі. За місяць-півтора скосіть ці рослини і закладіть їх у ґрунт.

Щоб покращити ефективність розкладання органіки, під час закладання підживіть ґрунт на городі двома-трьома кілограмами компосту на один квадратний метр. Це допоможе активувати наділення ґрунту корисними елементами.

Компост
Компост з відходів у ящику. Фото: Pinterest

Чим корисні сидерати

Сидерати чудово замінюють гній, зберігаючи ваші гроші на його покупку, перевезення і зберігання. А ще вони ефективно борються зі шкідниками і збудниками захворювань у ґрунті. 

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт картоплі вважається найкращим для посадки на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чому картопля псується при зберіганні та як врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, як можна відновити виснажений ґрунт на городі після картоплі.

врожай поради город картопля підживлення сидерат

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:35 Новий ринок — як ШІ продає наші рішення компаніям

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

14:35 Новий ринок — як ШІ продає наші рішення компаніям

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року