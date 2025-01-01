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Картошка вырастет большой — чем подкормить почву на огороде

1 января 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем подкормить почву на огороде, чтобы улучшить урожай картофеля
Человек, собирающий урожай картофеля на огороде. Фото: House Digest
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите в следующем году собрать обильный урожай картофеля, необходимо выбрать правильный вариант подкормки. Дачники с опытом объяснили, чем стоит подкормить этот популярный овощ, чтобы получить обильный урожай из собственного огорода.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Как подготовить картофель к подкормке

Как только вы собрали урожай картофеля, разрыхлите почву и уберите с участка все остатки растений. Дело в том, что в них очень часто можно найти зимой возбудителей заболеваний, поэтому лучше как можна быстрее утилизировать или сжечь остатки, но делать это нужно за пределами вашего участка.

К тому же, необходимо удалить все сорняки на огороде, ведь они часто являются переносчиками вирусов, которые очень вредят картофелю. Поэтому перед подкормкой необходимо обязательно убрать их, чтобы не дать им заразить почву.

Бурняки
Процесс удаления сорняков на огороде. Фото: Pinterest

Чем стоит подкормить картошку

Опытные дачники советуют высевать сидераты, например, свирепы и веки, которые обогащают почву органикой, макро- и микроэлементами, а также насыщают ее азотом. Разбрасывайте семена сидератов, после чего неглубоко заложите их в пределах плодородного слоя земли. Через месяц-полтора скосите эти растения и заложите их в почву.

Чтобы улучшить эффективность разложения органики, во время закладки подпитайте почву на огороде двумя-тремя килограммами компоста на один квадратный метр. Это поможет активировать наделение почвы полезными элементами.

Компост
Компост из отходов в ящике. Фото: Pinterest

Чем полезны сидераты

Сидераты отлично заменяют навоз, сохраняя ваши деньги на его покупку, перевозку и хранение. А еще они эффективно борются с вредителями и возбудителями болезней в почве.

Напомним, мы писали о том, какой сорт картофеля считается самым лучшим для посадки на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, почему картофель портится при хранении и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, как можно восстановить истощенную почву на огороде после картофеля.

урожай советы огород картошка подкормка сидерат

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