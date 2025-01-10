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Когда надо сажать картофель в 2025 году по агрогороскопу — советы

10 января 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда сажать картофель в 2025 году — агрогороскоп для дачников
Человек, который сажает картофель в лунки на огороде. Фото: Decorexpro
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы получить большой урожай картофеля с собственного огорода, вам стоит понимать, что существуют благоприятные даты для посадки этого овоща. Опытные дачники объяснили, когда и какие сорта картофеля необходимо сажать в этом году, чтобы оставить его на хранение, выставить на продажу или посадить.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Картофель — это самый популярный овощ, из которого делают любые вкусные блюда то ли на праздничный стол, то ли для ежедневного употребления. Если у вас есть собственный огород, на котором вы каждый год сажаете картофель, — это вообще замечательно, ведь домашний урожай всегда лучше другого.

А чтобы вырастить самый лучший урожай картофеля, необходимо знать, когда в этом году благоприятные даты для посадки. Это поможет вам не допустить ошибки и вырастить самые лучшие овощи на огороде, которым будут завидовать все соседи вокруг.

Картофель
Процесс посадки картофеля на огороде. Фото: Decorexpro

Когда стоит сажать картофель в 2025 году

В январе картофель стоит сажать в такие даты, как:

  • 19-21 января — для посадки картофеля на хорошее хранение
  • 22-23 января — для посадки ранних сортов картофеля на продажу или употребление
  • 26-27 января — для посадки картофеля на хорошее хранение
  • 31 января — для посадки ранних сортов картофеля

В феврале картофель стоит сажать в такие даты, как:

  • 15-17 февраля — для посадки картофеля на хорошее хранение
  • 18-19 февраля — для посадки ранних сортов картофеля на продажу
  • 23-25 февраля — для посадки картофеля на длительное хранение

В марте картофель стоит сажать в такие даты, как:

  • 17-19 марта — для посадки картофеля на продажу
  • 23-24 марта — для посадки картофеля на хорошее хранение
  • 27 марта — для посадки ранних сортов картофеля

Напомним, мы писали о том, чем стоит подкормить почву на огороде для лучшего урожая картофеля

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта картофеля стоит посадить на огороде для хорошего урожая.

Также мы сообщали о том, как правильно держать урожай картофеля в теплой квартире.

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