Когда сажать картофель в 2025 году — агрогороскоп для дачников

Человек, который сажает картофель в лунки на огороде. Фото: Decorexpro

Чтобы получить большой урожай картофеля с собственного огорода, вам стоит понимать, что существуют благоприятные даты для посадки этого овоща. Опытные дачники объяснили, когда и какие сорта картофеля необходимо сажать в этом году, чтобы оставить его на хранение, выставить на продажу или посадить.

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Картофель — это самый популярный овощ, из которого делают любые вкусные блюда то ли на праздничный стол, то ли для ежедневного употребления. Если у вас есть собственный огород, на котором вы каждый год сажаете картофель, — это вообще замечательно, ведь домашний урожай всегда лучше другого.

А чтобы вырастить самый лучший урожай картофеля, необходимо знать, когда в этом году благоприятные даты для посадки. Это поможет вам не допустить ошибки и вырастить самые лучшие овощи на огороде, которым будут завидовать все соседи вокруг.

Процесс посадки картофеля на огороде. Фото: Decorexpro

Когда стоит сажать картофель в 2025 году

В январе картофель стоит сажать в такие даты, как:

19-21 января — для посадки картофеля на хорошее хранение

22-23 января — для посадки ранних сортов картофеля на продажу или употребление

26-27 января — для посадки картофеля на хорошее хранение

31 января — для посадки ранних сортов картофеля

В феврале картофель стоит сажать в такие даты, как:

15-17 февраля — для посадки картофеля на хорошее хранение

18-19 февраля — для посадки ранних сортов картофеля на продажу

23-25 февраля — для посадки картофеля на длительное хранение

В марте картофель стоит сажать в такие даты, как:

17-19 марта — для посадки картофеля на продажу

23-24 марта — для посадки картофеля на хорошее хранение

27 марта — для посадки ранних сортов картофеля

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