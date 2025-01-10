Когда сажать картофель в 2025 году — агрогороскоп для дачников

Когда надо сажать картофель в 2025 году по агрогороскопу — советы
Чтобы получить большой урожай картофеля с собственного огорода, вам стоит понимать, что существуют благоприятные даты для посадки этого овоща. Опытные дачники объяснили, когда и какие сорта картофеля необходимо сажать в этом году, чтобы оставить его на хранение, выставить на продажу или посадить.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Картофель — это самый популярный овощ, из которого делают любые вкусные блюда то ли на праздничный стол, то ли для ежедневного употребления. Если у вас есть собственный огород, на котором вы каждый год сажаете картофель, — это вообще замечательно, ведь домашний урожай всегда лучше другого.
А чтобы вырастить самый лучший урожай картофеля, необходимо знать, когда в этом году благоприятные даты для посадки. Это поможет вам не допустить ошибки и вырастить самые лучшие овощи на огороде, которым будут завидовать все соседи вокруг.
Когда стоит сажать картофель в 2025 году
В январе картофель стоит сажать в такие даты, как:
- 19-21 января — для посадки картофеля на хорошее хранение
- 22-23 января — для посадки ранних сортов картофеля на продажу или употребление
- 26-27 января — для посадки картофеля на хорошее хранение
- 31 января — для посадки ранних сортов картофеля
В феврале картофель стоит сажать в такие даты, как:
- 15-17 февраля — для посадки картофеля на хорошее хранение
- 18-19 февраля — для посадки ранних сортов картофеля на продажу
- 23-25 февраля — для посадки картофеля на длительное хранение
В марте картофель стоит сажать в такие даты, как:
- 17-19 марта — для посадки картофеля на продажу
- 23-24 марта — для посадки картофеля на хорошее хранение
- 27 марта — для посадки ранних сортов картофеля
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