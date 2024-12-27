Найкращі сорти картоплі, які варто посадити на городі — корисні поради

Посадка картоплі. Фото: Pinterest

За декілька місяців вже прийде весна і вже час потроху готуватися до посівного сезону. Важливо зрозуміти, які краще сорти овочів придбати, щоб усі ваші зусилля з їх вирощування не виявилися марними.

Редакція Новини.LIVE розкаже, які сорти картоплі дають не лише щедрий врожай, а й мають гарні смакові якості.

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Розарія. За сезон з одного куща ви можете зібрати до 20 бульб. Така картопля має відмінний смак, легко чиститься та швидко готується. Цей сорт стійкий до заморозків та посухи.

Белла Росса. Цей сорт вирізняється бульбами великого розміру. Клубні менш вразливі до шкідників та добре зберігаються.

Посадка картоплі навесні. Фото: Pinterest

Арізона. Такий сорт картоплі часто використуовують професійні шеф-кухарі для приготування картоплі "по-селянськи". Її плоди мають однаковий розмір.

Гранада. Є стійкими до морозів і посухи і дає дуже щедрий врожай. Бульби цієї картоплі мають низький вміст крохмалю, а тому її можна вживати навіть на дієті.

Рів’єра. Цей сорт дає більше 10 бульб з одного куща. Він також добре переносить морози та стійкий до шкідників.

Городник саджає картоплю. Фото: Pinterest

Пікассо. Цей сорт дає з одного куща понад 12 бульб. Бульба має зазвичай середній розмір, чудовий смак і швидко вариться.

Нагадаємо, ми писали про те, чому врожай картоплі псується при зберіганні та як його врятувати. Також ми повідомляли, як можна відновити родючість ґрунту після збору врожаю картоплі.