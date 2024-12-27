Лучшие сорта картофеля, которые стоит посадить в огороде - полезные советы

Посадка картофеля. Фото: Pinterest

Через несколько месяцев уже придет весна и пора понемногу готовиться к посевному сезону. Важно понять, какие лучше сорта овощей приобрести, чтобы все ваши усилия по их выращиванию не оказались тщетными.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какие сорта картофеля дают не только обильный урожай, но и имеют хорошие вкусовые качества.

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Розария. За сезон из одного куста вы можете собрать до 20 клубней. Такой картофель обладает отличным вкусом, легко чистится и быстро готовится. Этот сорт устойчив к заморозкам и засухе.

Белла Росса. Этот сорт отличается клубнями большого размера. Клубни менее уязвимы для вредителей и хорошо сохраняются.

Посадка картофеля весной. Фото: Pinterest

Аризона. Такой сорт картофеля часто используют профессиональные шеф-повара для приготовления картофеля "по-крестьянски". Ее плоды имеют одинаковый размер.

Гранада. Являются устойчивыми к морозам и засухе и дает очень щедрый урожай. Клубни этого картофеля имеют низкое содержание крахмала, а потому его можно употреблять даже на диете.

Ривьера. Этот сорт дает более 10 клубней из одного куста. Он также хорошо переносит морозы и устойчив к вредителям.

Огородник сажает картофель. Фото: Pinterest

Пикассо. Этот сорт дает с одного куста более 12 клубней. Картофель имеет обычно средний размер, отличный вкус и быстро варится.

Напомним, мы писали о том, почему урожай картофеля портится при хранении и как его спасти. Также мы сообщали, как можно восстановить плодородие почвы после сбора урожая картофеля.