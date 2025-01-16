Як збільшити врожай картоплі — дієві поради для дачників

Картопля. Фото: Freepik

Як відомо, картопля один із найпопулярніших овочів на українських городах. Однак лише досвідчені дачники знають, як зробити так, аби вашому врожаю позаздрили усі сусіди.

Новини.LIVE ділиться п'ятьма секретами, які допоможуть підвищити врожайність картоплі.

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Якісні клубні

Один із головних секретів — правильно підібраний сорт картоплі. Обирайте сорти, які найбільш адаптовані до вашого регіону, аби картопля була стійка до хвороб і погоди. Найкраще підходять середні за розміром бульби (50–80 г). Якщо ви використовуєте великі бульби, їх можна розрізати так, щоб на кожній частині залишалося 2-3 вічка.

Гарне підживлення

Не забувайте про підживлення вашої картоплі. На початку росту дачники радять азотні добрива (наприклад, аміачну селітру) , які сприяють росту зеленої маси. А під час формування бульб додайте добрива з фосфором і калієм.

Правильна посадка

Розташування ваших грядок також впливає на врожайність. Садіть картоплю на підвищенні із півночі на південь, щоб рослини отримували максимум сонячного світла.

Врожай картоплі. Фото: Freepik

Захист від шкідників

Картопля схильна страждати від колорадського жука, фітофторозу та інших проблем. Тому обов'язково перед посадкою обробіть бульби препаратами від шкідників і грибкових хвороб. А в період активного росту рослини прибирайте колорадського жука власноруч.

Добре "сусідство"

Досвідчені дачники знають, що картопля добре взаємодіє із горохом. Тому часто ці дві культури садять поруч, аби врожай був більшим. А ось посадка поруч з чорнобривцями, часником або пижмом допоможе відлякати багатьох шкідників.

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