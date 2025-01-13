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Принесуть щедрий врожай — п'ять прикмет від досвідчених дачників

13 січня 2025 09:10
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Дачні прикмети для гарного врожаю — що варто знати садівникам
Садівник із врожаєм. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Садівництво та городництво завжди супроводжувалися різноманітними прикметами та обрядами. Наші предки вірили, що успіх у роботі на землі залежить не лише від праці, а й від дотримання певних традицій, які допомагають "задобрити" природу.

Новини.LIVE розповідає, які прикмети ніколи не порушують досвідчені дачники.

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П'ять прикмет для гарного врожаю

Місячний календар — ключ до успіху

Посадка рослин за фазами Місяця — одна з найпопулярніших прикмет. Зростаючий Місяць сприяє висадженню рослин, які ростуть над землею (огірки, помідори, перець), а спадаючий Місяць підходить для коренеплодів (картоплі, моркви, буряка). А ось у повний місяць і молодик краще уникати будь-якої роботи на городі.

Землю потрібно "задобрити"

Перед тим як починати садові роботи, існує традиція подякувати землі. Для цього дехто кидає на поле кілька зернин чи збризкує землю освяченою водою. Це, за прикметами, допомагає зробити ґрунт родючішим.

Також для залучення багатого врожаю в першу лунку закопують монету, як символ достатку. Після збору врожаю цю монету залишають на ділянці до наступного сезону.

З рослинами треба поговорити

Старовинні народні прикмети підказують, що під час посадки чи догляду за рослинами слід із ними спілкуватися. Варто хвалити їх за красу та обіцяти щедрий урожай.

Досвідчені городники та садівники переконані, що цей метод дійсно дає результат. Це підтверджують і науковці, зазначаючи, що рослини здатні реагувати на звукові вібрації та хвилі, які резонують із їх природними частотами.

Що робити для гарного врожаю — прикмети
Жінка збирає врожай моркви. Фото: Freepik

Робити все краще потайки

Ще одна популярна прикмета середа городників — що б ви не висаджували, робіть це тихо і непомітно, щоб рослини краще росли. Тут діє принцип "захисту від пристріту" — висаджують нишком, аби сусіди не ставили зайвих запитань і випадково не наврочили посаджене.

Теж саме стосується і розсади. Після купівлі саджанців не показуйте їх нікому, аби не "відлякати" врожай.

Садіть у "правильний" день

Народні прикмети радять сіяти або садити рослини в дні, що мають позитивну енергію:

  • Понеділок — ідеальний для коренеплодів.
  • Середа та п'ятниця — вдалий час для квітів і овочів.
  • Субота — сприяє посадці дерев та кущів.
  • Уникайте роботи в неділю — це вважається днем відпочинку не тільки для людей, але й для землі.

Також варто втриматися від роботи в святкові дні, такі як Великдень, Трійця чи Водохреща, вважаються часом для духовного збагачення, а не для фізичної праці. Забобонні дачники переконані, що порушення цього правила може призвести до невдач у господарстві або навіть хвороб.

Раніше ми розповідали, які ефективні методи допоможуть позбутися сливової плодожерки.

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