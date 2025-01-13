Дачные приметы для хорошего урожая — что стоит знать садоводам

Садовник с урожаем. Фото: Freepik

Садоводство и огородничество всегда сопровождались разнообразными приметами и обрядами. Наши предки верили, что успех в работе на земле зависит не только от труда, но и от соблюдения определенных традиций, которые помогают "задобрить" природу.

Новини.LIVE рассказывает, какие приметы никогда не нарушают опытные дачники.

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Посадка растений по фазам Луны - одна из самых популярных примет. Растущая Луна способствует высадке растений, которые растут над землей (огурцы, помидоры, перец), а убывающая Луна подходит для корнеплодов (картофеля, моркови, свеклы). А вот в полнолуние и новолуние лучше избегать любой работы на огороде.

Землю нужно "задобрить"

Перед тем как начинать садовые работы, существует традиция поблагодарить землю. Для этого некоторые бросают на поле несколько зерен или сбрызгивают землю освященной водой. Это, по приметам, помогает сделать почву более плодородной.

Также для привлечения богатого урожая в первую лунку закапывают монету, как символ достатка. После сбора урожая эту монету оставляют на участке до следующего сезона.

С растениями надо поговорить

Старинные народные приметы подсказывают, что во время посадки или ухода за растениями следует с ними общаться. Стоит хвалить их за красоту и обещать щедрый урожай.

Опытные огородники и садоводы убеждены, что этот метод действительно дает результат. Это подтверждают и ученые, отмечая, что растения способны реагировать на звуковые вибрации и волны, которые резонируют с их естественными частотами.

Женщина собирает урожай моркови. Фото: Freepik

Работать все лучше тайком

Еще одна популярная примета среда огородников — что бы вы ни высаживали, делайте это тихо и незаметно, чтобы растения лучше росли. Здесь действует принцип "защиты от сглаза" — высаживают втихаря, чтобы соседи не задавали лишних вопросов и случайно не сглазили посаженное.

Тоже самое касается и рассады. После покупки саженцев не показывайте их никому, чтобы не "отпугнуть" урожай.

Сажайте в "правильный" день

Народные приметы советуют сеять или сажать растения в дни, имеющие положительную энергию:

Понедельник — идеален для корнеплодов.

Среда и пятница — удачное время для цветов и овощей.

Суббота — способствует посадке деревьев и кустов.

Избегайте работы в воскресенье — это считается днем отдыха не только для людей, но и для земли.

Также стоит воздержаться от работы в праздничные дни, такие как Пасха, Троица или Крещение, считающиеся временем для духовного обогащения, а не для физического труда. Суеверные дачники убеждены, что нарушение этого правила может привести к неудачам в хозяйстве или даже болезням.

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