Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Принесут щедрый урожай — пять примет от опытных дачников arrow

Принесут щедрый урожай — пять примет от опытных дачников

13 января 2025 09:10
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Дачные приметы для хорошего урожая — что стоит знать садоводам
Садовник с урожаем. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Садоводство и огородничество всегда сопровождались разнообразными приметами и обрядами. Наши предки верили, что успех в работе на земле зависит не только от труда, но и от соблюдения определенных традиций, которые помогают "задобрить" природу.

Новини.LIVE рассказывает, какие приметы никогда не нарушают опытные дачники.

Читайте также:

Пять примет для хорошего урожая

Месячный календарь — ключ к успеху

Посадка растений по фазам Луны - одна из самых популярных примет. Растущая Луна способствует высадке растений, которые растут над землей (огурцы, помидоры, перец), а убывающая Луна подходит для корнеплодов (картофеля, моркови, свеклы). А вот в полнолуние и новолуние лучше избегать любой работы на огороде.

Землю нужно "задобрить"

Перед тем как начинать садовые работы, существует традиция поблагодарить землю. Для этого некоторые бросают на поле несколько зерен или сбрызгивают землю освященной водой. Это, по приметам, помогает сделать почву более плодородной.

Также для привлечения богатого урожая в первую лунку закапывают монету, как символ достатка. После сбора урожая эту монету оставляют на участке до следующего сезона.

С растениями надо поговорить

Старинные народные приметы подсказывают, что во время посадки или ухода за растениями следует с ними общаться. Стоит хвалить их за красоту и обещать щедрый урожай.

Опытные огородники и садоводы убеждены, что этот метод действительно дает результат. Это подтверждают и ученые, отмечая, что растения способны реагировать на звуковые вибрации и волны, которые резонируют с их естественными частотами.

Что делать для хорошего урожая - приметы
Женщина собирает урожай моркови. Фото: Freepik

Работать все лучше тайком

Еще одна популярная примета среда огородников — что бы вы ни высаживали, делайте это тихо и незаметно, чтобы растения лучше росли. Здесь действует принцип "защиты от сглаза" — высаживают втихаря, чтобы соседи не задавали лишних вопросов и случайно не сглазили посаженное.

Тоже самое касается и рассады. После покупки саженцев не показывайте их никому, чтобы не "отпугнуть" урожай.

Сажайте в "правильный" день

Народные приметы советуют сеять или сажать растения в дни, имеющие положительную энергию:

  • Понедельник — идеален для корнеплодов.
  • Среда и пятница — удачное время для цветов и овощей.
  • Суббота — способствует посадке деревьев и кустов.
  • Избегайте работы в воскресенье — это считается днем отдыха не только для людей, но и для земли.

Также стоит воздержаться от работы в праздничные дни, такие как Пасха, Троица или Крещение, считающиеся временем для духовного обогащения, а не для физического труда. Суеверные дачники убеждены, что нарушение этого правила может привести к неудачам в хозяйстве или даже болезням.

Ранее мы рассказывали, какие эффективные методы помогут избавиться от сливовой плодожорки.

Также узнайте, какие пять растений нужно высадить на рассаду уже сейчас.

приметы советы огород сад народные приметы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

10:17 Как ФЛП подать ликвидационный отчет — предельные сроки и способы

10:00 В киевском метро отремонтируют тоннель на зеленой ветке

09:58 Хотел сорвать выборы — Маск сделал заявление о Стармере

09:57 Отключения света в Одессе — кого коснется

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:35 Оккупанты ночью атаковали Украину — сколько БпЛА удалось сбить

09:29 В Одессе языковые активисты наехали на театр Маски — претензии

09:26 Сколько в Украине юношей 18-26 лет не подлежат мобилизации

09:17 За вами могут следить — 10 признаков, что смартфон взломали

09:12 Опасные вирусы в Китае — обнаружили ли новый всплеск

10:17 Как ФЛП подать ликвидационный отчет — предельные сроки и способы

10:00 В киевском метро отремонтируют тоннель на зеленой ветке

09:58 Хотел сорвать выборы — Маск сделал заявление о Стармере

09:57 Отключения света в Одессе — кого коснется

09:35 Оккупанты ночью атаковали Украину — сколько БпЛА удалось сбить

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:29 В Одессе языковые активисты наехали на театр Маски — претензии

09:26 Сколько в Украине юношей 18-26 лет не подлежат мобилизации

09:17 За вами могут следить — 10 признаков, что смартфон взломали

09:12 Опасные вирусы в Китае — обнаружили ли новый всплеск

08:55 Почти 60 атак за сутки — где россияне атакуют больше всего

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году