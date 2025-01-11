Як позбутися сливової плодожерки - ефективні способи та народні методи

Сливова плодожерка — ефективні способи вберегти сад від шкідника
Сливова плодожерка — один із найбільш поширених і небезпечних шкідників, який загрожує врожаю кісточкових культур, особливо слив. Її діяльність може не лише знищити плоди, але й послабити дерево, що негативно вплине на майбутні врожаї.
Новини.LIVE розповідає, як вчасно розпізнати сливову плодожерку та ефективно захистити ваш сад.
Як захистити сад від сливової плодожерки
Ознаки появи шкідника
Першою ознакою є те, що у плодах з'являються маленькі отвори, які є входами для личинок. Уражені сливи стають м'якими, темніють і часто опадають. Під деревами накопичуються гнилі плоди з характерним запахом. На листках і корі дерев можна помітити яйцекладки метелика.
Методи боротьби зі сливовою плодожеркою
Механічний захист:
- Пастки для метеликів. Використовуйте феромонні пастки або липкі стрічки для вилову дорослих особин.
- Мішковина на стовбурах. Обгорніть нижню частину стовбура мішковиною — це створить бар'єр для личинок, які спускаються до ґрунту.
Хімічні методи боротьби:
- Використовуйте інсектициди, наприклад, препарати на основі хлорпірифосу чи лямбда-цигалотрину. Обприскування слід проводити в період масового льоту метеликів або відразу після цвітіння сливи.
- Застосовуйте біопрепарати, такі як "Бітоксибацилін", які є безпечними для людини й корисних комах.
Народні методи:
- Настій полину або часнику. Обприскування дерев настоєм трав допомагає відлякати шкідників.
- Зола. Розсипте деревну золу під деревами — це створить несприятливе середовище для личинок.
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