Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Сливова плодожерка — ефективні способи вберегти сад від шкідника arrow

Сливова плодожерка — ефективні способи вберегти сад від шкідника

11 січня 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Як позбутися сливової плодожерки - ефективні способи та народні методи
Плоди сливи на дереві. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Сливова плодожерка — один із найбільш поширених і небезпечних шкідників, який загрожує врожаю кісточкових культур, особливо слив. Її діяльність може не лише знищити плоди, але й послабити дерево, що негативно вплине на майбутні врожаї. 

Новини.LIVE розповідає, як вчасно розпізнати сливову плодожерку та ефективно захистити ваш сад.

Читайте також:

Як захистити сад від сливової плодожерки

Ознаки появи шкідника

Першою ознакою є те, що у плодах з'являються маленькі отвори, які є входами для личинок. Уражені сливи стають м'якими, темніють і часто опадають. Під деревами накопичуються гнилі плоди з характерним запахом. На листках і корі дерев можна помітити яйцекладки метелика.

Сливова плодожерка
Який вигляд має сливова плодожерка. Фото: agrotimes.ua

Методи боротьби зі сливовою плодожеркою

Механічний захист:

  • Пастки для метеликів. Використовуйте феромонні пастки або липкі стрічки для вилову дорослих особин.
  • Мішковина на стовбурах. Обгорніть нижню частину стовбура мішковиною — це створить бар'єр для личинок, які спускаються до ґрунту.

Хімічні методи боротьби:

  • Використовуйте інсектициди, наприклад, препарати на основі хлорпірифосу чи лямбда-цигалотрину. Обприскування слід проводити в період масового льоту метеликів або відразу після цвітіння сливи.
  • Застосовуйте біопрепарати, такі як "Бітоксибацилін", які є безпечними для людини й корисних комах.

Народні методи:

  • Настій полину або часнику. Обприскування дерев настоєм трав допомагає відлякати шкідників.
  • Зола. Розсипте деревну золу під деревами — це створить несприятливе середовище для личинок.
Оприскування садових дерев
Оприскування дерев. Фото: Freepik

Раніше ми розповідали, що треба посадити біля яблуні для кращого врожаю.

Також дізнайтеся, як використати гілки після обрізання дерев у господарстві.

дерева поради сад шкідники плодові дерева

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:30 Коли можуть виключити з військового обліку — чотири підстави

01:32 Солдату відмовили у звільненні попри хвору матір — що вирішив суд

01:30 Поранені бійці ЗСУ отримали спеціальний одяг — що в нього входить

00:30 Регіональна ВЛК не підписала рішення штатної — що робити

00:15 Туск зробив заяву про ексгумацію тіл Волинської трагедії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:14 Перекрили рух у Києві і слухали пісні РФ — поліція знайшла юнаків

10 січня 2025

23:54 Зеленський поговорив з Байденом — деталі розмови

23:40 Україна після війни — Зеленський назвав пріоритетне завдання

23:09 Вісім підлеглих пішли в СЗЧ — як суд покарав командира

22:43 В Україну йде справжня арктична зима — прогноз погоди на завтра

02:30 Коли можуть виключити з військового обліку — чотири підстави

01:32 Солдату відмовили у звільненні попри хвору матір — що вирішив суд

01:30 Поранені бійці ЗСУ отримали спеціальний одяг — що в нього входить

00:30 Регіональна ВЛК не підписала рішення штатної — що робити

00:15 Туск зробив заяву про ексгумацію тіл Волинської трагедії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:14 Перекрили рух у Києві і слухали пісні РФ — поліція знайшла юнаків

10 січня 2025

23:54 Зеленський поговорив з Байденом — деталі розмови

23:40 Україна після війни — Зеленський назвав пріоритетне завдання

23:09 Вісім підлеглих пішли в СЗЧ — як суд покарав командира

22:43 В Україну йде справжня арктична зима — прогноз погоди на завтра

Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки "мінімалка" в ЄС більша ніж Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності