Як позбутися сливової плодожерки - ефективні способи та народні методи

Плоди сливи на дереві. Фото: Freepik

Сливова плодожерка — один із найбільш поширених і небезпечних шкідників, який загрожує врожаю кісточкових культур, особливо слив. Її діяльність може не лише знищити плоди, але й послабити дерево, що негативно вплине на майбутні врожаї.

Новини.LIVE розповідає, як вчасно розпізнати сливову плодожерку та ефективно захистити ваш сад.

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Ознаки появи шкідника

Першою ознакою є те, що у плодах з'являються маленькі отвори, які є входами для личинок. Уражені сливи стають м'якими, темніють і часто опадають. Під деревами накопичуються гнилі плоди з характерним запахом. На листках і корі дерев можна помітити яйцекладки метелика.

Який вигляд має сливова плодожерка. Фото: agrotimes.ua

Методи боротьби зі сливовою плодожеркою

Механічний захист:

Пастки для метеликів. Використовуйте феромонні пастки або липкі стрічки для вилову дорослих особин.

Мішковина на стовбурах. Обгорніть нижню частину стовбура мішковиною — це створить бар'єр для личинок, які спускаються до ґрунту.

Хімічні методи боротьби:

Використовуйте інсектициди, наприклад, препарати на основі хлорпірифосу чи лямбда-цигалотрину. Обприскування слід проводити в період масового льоту метеликів або відразу після цвітіння сливи.

Застосовуйте біопрепарати, такі як "Бітоксибацилін", які є безпечними для людини й корисних комах.

Народні методи:

Настій полину або часнику. Обприскування дерев настоєм трав допомагає відлякати шкідників.

Зола. Розсипте деревну золу під деревами — це створить несприятливе середовище для личинок.

Оприскування дерев. Фото: Freepik

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