Спилювання дерев на власному подвір'ї - чи буде штраф

Вирубка дерев. Фото: Freepik

В Україні за умисне пошкодження або знищення дерев і чагарників у межах населених пунктів передбачена відповідальність згідно із законом. Тож перш ніж взятися за вирубку насаджень, варто ознайомитися із можливими наслідками.

Редакція Новини.LIVE, з посиланнями на "Правову допомогу", розповідає, як уникнути штрафів.

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Вирубка дерев на приватній ділянці

Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, власник має право самостійно приймати рішення щодо видалення дерев без необхідності отримання спеціального дозволу від органів влади. Це стосується присадибних ділянок, де розташовані житлові будинки чи господарські споруди.

Вирубка дерев на прибудинковій території багатоквартирних будинків

Прибудинкова територія багатоквартирного будинку є спільною власністю громади. Видалення дерев на такій території без відповідного дозволу заборонено. Для цього необхідно отримати дозвіл від місцевих органів влади, оскільки такі дії можуть порушувати права інших мешканців та правила благоустрою.

Бензопила. Фото: Freepik

Відповідальність за незаконну вирубку дерев

Незаконне видалення дерев у межах населеного пункту без відповідного дозволу може призвести до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Розмір штрафу залежить від обставин порушення та може варіюватися. Крім того, порушник може бути зобов'язаний відшкодувати збитки, розмір яких визначається залежно від діаметра пня незаконно зрізаного дерева.

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