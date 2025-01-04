Чому не можна садити ялинку та сосну біля дому — поради дачникам

Ялинки. Фото: freepik

Народні прикмети забороняють садити ялинки та сосни на подвірʼї. Нібито це принесе нещастя господарям, але наукових фактів, які підтверджували цю теорію — немає.

Читайте нашу статтю, що дізнатися, чи справжні не бажано висаджувати ці дерева біля дому, чи це цілковита вигадка.

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Згідно із народними повірʼями хвойні дерева мають недобру енергетику, тому заборонено висаджувати їх біля дому. Наприклад, ялинка і сосна можуть наврочити на оселю нещастя та невдачі.

Науковці ж говорять інше. Вони не радять садити хвойні дерева через коріння, яке сильно розростається під землею і може "заповзати" під фундамент будинку, руйнуючи його. Також під їхньою великою тінню інші декоративні рослини не можуть рости та розвиватися.

Ялинки у саду. Фото: freepik

Нагадаємо, які дерева треба обрізати цього місяця. Також ми розповідали, як посадити м'яту вдома.