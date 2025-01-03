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Обов'язково підріжте ці дерева з січня по березень — список

3 січня 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Які дерева потрібно обрізати взимку — перелік рослин
Підрізання дерева. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Зимова обрізка дерев є важливим етапом догляду за садом, що сприяє здоровому росту рослин та підвищенню врожайності. У період з січня по березень обов'язково приділіть час цій важливій справі, аби потім насолодитися гарним врожаєм.

Редакція Новини.LIVE розповідає, про які дерева варто подбати та коли найкраще це робити.

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Які дерева потрібно підрізати до весни

У період з січня по березень потрібно підрізати наступні плодові дерева:

  • Яблуні та груші
    Ці дерева добре переносять зимову обрізку. Рекомендується проводити обрізку в січні-лютому, коли середньодобова температура не опускається нижче -15 °C. 
  • Вишні та сливи
    Морозостійкі сорти цих дерев можна обрізати на початку зими. Обрізка допомагає формувати крону та покращує плодоношення.
  • Черешні, абрикоси, персики та айва
    Обрізку цих дерев краще проводити наприкінці зими або на початку весни, коли мине ризик сильних морозів. Це сприяє швидкому відновленню та активному росту навесні. 
Підрізка плодових дерев взимку
Підрізка плодових дерев взимку. Фото: Freepik

Як правильно підрізати дерева взимку

Під час підрізання дерев взимку потрібно дотримуватися важливих правил, аби не нашкодити рослині. Дотримуючись цих рекомендацій, ви забезпечите своїм деревам здоровий розвиток та підвищите їхню врожайність у наступному сезоні.

  • Вибір часу
    Обрізку слід проводити в період спокою дерев, коли немає активного сокоруху. Оптимальною є суха, безвітряна погода з температурою не нижче -5 °C.
  • Інструменти
    Використовуйте гострі та чисті секатори або садові ножиці, щоб уникнути пошкодження тканин дерева та інфекцій.
  • Техніка обрізки
    Видаляйте сухі, пошкоджені та хворі гілки, а також ті, що ростуть усередину крони або перехрещуються. Це покращує циркуляцію повітря та доступ світла до всіх частин дерева.
  • Обробка зрізів
    Рани діаметром понад 2 см рекомендується обробити садовим варом або спеціальною пастою для запобігання інфекціям.

Нагадаємо, ми розповідали, що треба зробити на городі взимку, щоб влітку зібрати щедрий врожай.

Також ми писали про те, які рослини можна посадити взимку.

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