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Вони не бояться морозів — які рослини можна садити взимку

26 грудня 2024 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що можна садити на городі взимку — корисні поради дачникам
Людина, яка збирає врожай петрушки на городі. Фото: Pikasus
Христина Кучугурна - Редактор

Коли ви садите рослини взимку, ви економите собі час на те, щоб робити це навесні, але не все можна сіяти в холодну пору року. Досвідчені дачники розповіли, що можна садити на городі просто під снігом і не боятися того, що рослини загинуть від холоду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Петрушка

Цей вид зелені можна сміливо садити під снігом, адже він чудово витримує "мінусові" позначки на термометрах. Більш того, якщо ви посієте петрушку в зимову пору року, вона набагато швидше почне тішити вас неймовірним врожаєм, адже загартується зимовими морозами.

Петрушка
Врожай петрушки на городі. Фото: Pinterest

Цибуля

Ця рослина також увійшла до переліку тих, які можна сміливо висаджувати просто під снігом. Дачники з досвідом кажуть, що певні сорти ріпчастої цибулі чудово витримують морози, а тому їхній матеріал для посіву прекрасно підходить для посадки взимку.

Лук
Врожай ріпчастої цибулі на городі. Фото: Freepik

Шпинат

Цей вид зелені вважається дуже корисним для здоров’я, а тому його краще тримати на городі. Якщо ви думаєте, що взимку його не можна вирощувати, то ви помиляєтеся, адже шпинат вміє витримувати зимові морози. До того ж ця зелень після зимового посіву набагато швидше зійде.

Шпинат
Рослина шпинату на городі. Фото: Pinterest

Морква

Цей овоч також є дуже корисним для здоров’я, особливо для стану очей, тому його варто виростити на городі. Якщо ви посієте насіння моркви просто під снігом, ви зможете зібрати гарний врожай овоча набагато раніше, ніж зазвичай.

Морковь
Вирощена морква на городі. Фото: Allegro

Часник

Ця культура також чудово підходить для зимової посадки, а озимі сорти часнику з легкістю витримують "мінусову" температуру надворі. Тому часник можна сміливо садити просто під снігом. 

Чеснок
Зібраний врожай моркви на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна відновити старе прострочене насіння, щоб воно зійшло. 

Раніше ми розповідали про те, які квіти можна сіяти на городі в зимову пору року. 

Також ми повідомляли про те, як можна зберегти землю в гарному стані для розсади.

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