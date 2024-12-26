Что можно сажать на огороде зимой — полезные советы дачникам

Человек, собирающий урожай петрушки на огороде. Фото: Pikasus

Когда вы сажаете растения зимой, вы экономите себе время на то, чтобы делать это весной, но не все можно сеять в холодное время года. Опытные дачники рассказали, что можно сажать на огороде прямо под снегом и не бояться того, что растения погибнут от холода.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Петрушка

Этот вид зелени можно смело сажать под снегом, ведь он отлично выдерживает "минусовые" отметки на термометрах. Более того, если вы посеете петрушку в зимнее время года, она гораздо быстрее начнет радовать вас невероятным урожаем, ведь закаляется зимними морозами.

Урожай петрушки на огороде. Фото: Pinterest

Лук

Это растение также вошло в список тех, которые можно смело высаживать прямо под снегом. Дачники с опытом говорят, что определенные сорта репчатого лука прекрасно выдерживают морозы, поэтому их материал для посева отлично подходит для посадки зимой.

Урожай репчатого лука на огороде. Фото: Freepik

Шпинат

Этот вид зелени считается очень полезным для здоровья, поэтому его лучше держать на огороде. Если вы думаете, что зимой его нельзя выращивать, вы ошибаетесь, ведь шпинат умеет выдерживать зимние морозы. К тому же эта зелень после зимнего посева гораздо быстрее взойдет.

Растение шпината на огороде. Фото: Pinterest

Морковь

Этот овощ также очень полезен для здоровья, особенно для состояния глаз, поэтому его следует вырастить на огороде. Если вы посеете семена моркови прямо под снегом, вы сможете собрать хороший урожай овоща гораздо раньше обычного.

Выращенная морковь на огороде. Фото: Allegro

Чеснок

Эта культура также отлично подходит для зимней посадки, а озимые сорта чеснока с легкостью выдерживают "минусовую" температуру на улице. Поэтому чеснок можно смело сажать прямо под снегом.

Собранный урожай моркови на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно восстановить старые просроченные семена, чтобы они взошли.

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