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Як відновити прострочене насіння — корисні лайфхаки

26 грудня 2024 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Що зробити з простроченим насінням, щоб воно зійшло — прості лайфхаки
Людина, яка тримає насіння в руці. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

На жаль, багато городників інколи купує насіння, не розбираючись у ньому, через що воно лежить роками без використання. Якщо ви знайшли у себе таке насіння і хочете його посіяти, дізнайтеся про чотири ефективні способи, які допоможуть вам його відновити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як можна відновити старе насіння

Зміна температури

Це один з найефективніших методів відновлення простроченого насіння. Щоб ним скористатися, розкладіть насіння на маленький шматок тканини, яка добре пропускає вологу, і обережно згорніть її у мішок, але так, щоб насіння не висипалося звідти.

Потім цей мішечок почергово занурюйте в гарячу і прохолодну воду, повторюючи цю процедуру п’ять разів поспіль. Це допоможе вам повернути старому насінню свіжу дію.

Семена
Насіння в пакетику на столі. Фото: Pixabay

Горілка або розведений спирт

Мабуть цей метод дуже вас здивує, однак, він також вважається дуже ефективним у питанні відновлення простроченого насіння. Для цього насіння розкладіть на тканину або марлю, а якщо воно велике, то насипте його в ємність і залийте звичайною горілкою або розведеним спиртом не більше 45 градусів.

У такому стані залиште максимум на 25 хвилин, щоб всі ефірні олії на насінні розчинилися. 

Сік алое

Візьміть рослину алое і відріжте маленький шматочок листка, видавивши сік на насіння. Якщо у вас свіже насіння, розведіть сік алое водою у пропорції один до двох. Накрийте насіння плівкою і залиште в такому стані на одну добу. 

Якщо насіння старе, сік не треба розводити. У такому випадку можете ще розрізати листок рослини вздовж і покласти між частинами листка насіння. 

Алоэ
Розрізання алое ножем на дошці. Фото: Pinterest

Перекис водню

Розмішайте перекис водню на 3% разом із водою у пропорції один до дев’яти, залишивши в такому стані на одну добу. Цей аптечний препарат містить додатковий атом кисню, який відновлює прострочене насіння, допомагаючи проростити навіть дуже старий матеріал для посіву.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна зберегти землю для розсади до весни. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини можна посіяти на городі в зимову пору року. 

Також ми повідомляли про те, які рослини можна посіяти на розсаду в січні 2025 року.

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