Что сделать с просроченными семенами, чтобы они взошли — простые лайфхаки

Человек, держащий семена в руке. Фото: Freepik

К сожалению, многие огородники иногда покупают семена, не разбираясь в них, из-за чего они лежат годами без использования. Если вы нашли у себя такие семена и хотите их посеять, узнайте о четырех эффективных способах, которые помогут вам их восстановить.

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Изменение температуры

Это один из самых эффективных методов восстановления просроченных семян. Чтобы им воспользоваться, разложите семена на маленький кусок ткани, которая хорошо пропускает влагу, и осторожно сверните ее в мешок, но так, чтобы семена не высыпались оттуда.

Затем этот мешочек поочередно окунайте в горячую и прохладную воду, повторяя эту процедуру пять раз подряд. Это поможет вам вернуть старым семенам свежее действие.

Семена в пакетике на столе. Фото: Pixabay

Водка или разведенный спирт

Наверное этот метод очень вас удивит, однако, он также считается очень эффективным в вопросе восстановления просроченных семян. Для этого семена разложите на ткань или марлю, а если они большие, то насыпьте их в емкость и залейте обычной водкой или разбавленным спиртом не более 45 градусов.

В таком состоянии оставьте максимум на 25 минут, чтобы все эфирные масла на семенах растворились.

Сок алоэ

Возьмите растение алоэ и отрежьте маленький кусочек листа, выдавив сок на семена. Если у вас свежие семена, разведите сок алоэ водой в пропорции один к двум. Накройте семена пленкой и оставьте в таком состоянии на сутки.

Если семена старые, сок не нужно разводить. В таком случае можете еще разрезать лист растения вдоль и положить между частями листа семена.

Разрезание алоэ ножом на доске. Фото: Pinterest

Перекись водорода

Размешайте перекись водорода на 3% вместе с водой в пропорции один к девяти, оставив в таком состоянии на сутки. Этот аптечный препарат содержит дополнительный атом кислорода, восстанавливающий просроченные семена, помогая прорастить даже очень старый материал для посева.

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