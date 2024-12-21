Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Коли садити рослини на городі в 2025 році — місячний календар arrow

Коли садити рослини на городі в 2025 році — місячний календар

21 грудня 2024 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Коли садити овочі та квіти в 2025 році за місячним календарем — поради
Людина, яка висаджує рослину на городі. Фото: Pexels
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете збирати рясні врожаї на своєму городі та в саду наступного року, скористайтеся місячним календарем. Ми розповідаємо, коли краще садити ту чи іншу овочеву культуру або декоративні квіти на своїй ділянці згідно з місячним календарем у 2025 році.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Коли краще садити рослини за місячним календарем наступного року

Овочі, ягоди і баштанні культури

Кавун:

  • Січень — 14, 15, 23, 24
  • Лютий — 19, 20
  • Березень — 18, 19
  • Квітень — 14, 15
  • Травень — 11, 12, 21, 22
  • Червень — 8, 9, 17, 18
  • Липень — 15, 16
  • Серпень — 10, 11
  • Вересень — 8, 9
  • Жовтень — 5, 6, 14, 15
  • Листопад — 10, 11
  • Грудень — 8

Артишок:

  • Січень — 1, 2, 19, 23, 24, 28-30
  • Лютий — 19, 20, 25-29
  • Березень — 1, 18, 19, 23, 27-29
  • Квітень — 19-25
  • Травень — 16-22
  • Червень — 15-18, 26, 27
  • Липень — 15, 16, 24
  • Серпень — 20, 21, 24, 25
  • Вересень – 21
  • Жовтень — 18, 19, 22, 23
  • Листопад — 10, 11, 15, 19
  • Грудень — 12, 13, 16, 17

Баклажани, кабачки, патисони:

  • Січень — 23, 24
  • Лютий — 19, 20
  • Березень — 18, 19
  • Квітень — 21-23
  • Травень — 19-22
  • Червень — 15-18
  • Липень — 15, 16
  • Жовтень — 18, 19, 22, 23

Боби:

  • Січень — 19, 23, 24
  • Лютий — 19, 20
  • Березень — 18, 19
  • Квітень — 21-23
  • Травень — 19-22
  • Червень — 15-18
  • Липень — 15, 16
  • Жовтень — 14, 15
  • Листопад — 10, 11
  • Грудень — 12, 13

Горох, квасоля:

  • Січень — 19
  • Квітень — 21-23
  • Травень — 19-22
  • Червень — 15-18
  • Липень — 15, 16
  • Жовтень — 14, 15
  • Листопад — 10, 11
  • Грудень — 12, 13

Диня:

  • Січень — 14, 15, 23, 24
  • Лютий — 19, 20
  • Березень — 18, 19
  • Квітень — 14, 21-23
  • Травень — 11, 12, 19-22
  • Червень — 8, 9, 15-18
  • Липень — 12-16
  • Серпень — 9-12
  • Вересень — 5-9
  • Жовтень — 4-6, 14, 15
  • Листопад — 10, 11
  • Грудень — 8

Квіти

Квіти із цибулин:

  • Лютий — 2
  • Березень — 1, 28
  • Квітень — 1, 25
  • Травень — 26, 27
  • Червень — 23, 26, 27
  • Липень — 24
  • Серпень — 20, 21, 24, 25
  • Вересень — 21
  • Жовтень — 18, 19, 22, 23
  • Листопад — 19
  • Грудень — 16, 17

Квіти з насіння:

  • Січень — 23, 24
  • Лютий — 19, 20
  • Березень — 18, 19, 23
  • Квітень — 14, 15, 19-22
  • Травень — 11, 12, 16-20
  • Червень — 8, 9, 12-16
  • Липень — 10-13
  • Серпень — 6-10
  • Вересень — 5, 6

Нагадаємо, ми писали про те, як і коли краще садити зелень у теплиці в зимову пору року.

Раніше ми розповідали про те, як можна з легкістю розпушити ґрунт на городі. 

Також ми повідомляли про те, які рослини категорично не можна садити разом на городі.

рослини квіти поради город місячний календар 2025 рік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:05 Михайлу Саакашвілі виповинилося 56 — що відомо про політика

06:01 Виплата "Зимової єПідтримки" через Ощадбанк — хто отримає

05:05 Десь сніг, а десь до +15 °С —прогноз синоптиків на сьогодні

04:59 ООН підтвердила зростання жертв в Україні — є головна причина

04:30 Що є основною метою російських ІПСО — експертка надала відповідь

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

04:12 "Дідівські" танки армії РФ — скільки окупанти втрачають техніки

03:33 Астрономи знайшли у космосі "Новорічну ялинку" — як вона виглядає

03:26 "Азову" потрібні люди з аналітичним мисленням — вакансія в полку

02:57 Суд не заважає — керівник Держпродспоживслужби знову на роботі

02:30 Як анулювати бронь працівника — юрист назвала підстави та нюанси

06:05 Михайлу Саакашвілі виповинилося 56 — що відомо про політика

06:01 Виплата "Зимової єПідтримки" через Ощадбанк — хто отримає

05:05 Десь сніг, а десь до +15 °С —прогноз синоптиків на сьогодні

04:59 ООН підтвердила зростання жертв в Україні — є головна причина

04:30 Що є основною метою російських ІПСО — експертка надала відповідь

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

04:12 "Дідівські" танки армії РФ — скільки окупанти втрачають техніки

03:33 Астрономи знайшли у космосі "Новорічну ялинку" — як вона виглядає

03:26 "Азову" потрібні люди з аналітичним мисленням — вакансія в полку

02:57 Суд не заважає — керівник Держпродспоживслужби знову на роботі

02:30 Як анулювати бронь працівника — юрист назвала підстави та нюанси

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу