Коли садити овочі та квіти в 2025 році за місячним календарем — поради

Людина, яка висаджує рослину на городі. Фото: Pexels

Якщо ви хочете збирати рясні врожаї на своєму городі та в саду наступного року, скористайтеся місячним календарем. Ми розповідаємо, коли краще садити ту чи іншу овочеву культуру або декоративні квіти на своїй ділянці згідно з місячним календарем у 2025 році.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Овочі, ягоди і баштанні культури

Кавун:

Січень — 14, 15, 23, 24

Лютий — 19, 20

Березень — 18, 19

Квітень — 14, 15

Травень — 11, 12, 21, 22

Червень — 8, 9, 17, 18

Липень — 15, 16

Серпень — 10, 11

Вересень — 8, 9

Жовтень — 5, 6, 14, 15

Листопад — 10, 11

Грудень — 8

Артишок:

Січень — 1, 2, 19, 23, 24, 28-30

Лютий — 19, 20, 25-29

Березень — 1, 18, 19, 23, 27-29

Квітень — 19-25

Травень — 16-22

Червень — 15-18, 26, 27

Липень — 15, 16, 24

Серпень — 20, 21, 24, 25

Вересень – 21

Жовтень — 18, 19, 22, 23

Листопад — 10, 11, 15, 19

Грудень — 12, 13, 16, 17

Баклажани, кабачки, патисони:

Січень — 23, 24

Лютий — 19, 20

Березень — 18, 19

Квітень — 21-23

Травень — 19-22

Червень — 15-18

Липень — 15, 16

Жовтень — 18, 19, 22, 23

Боби:

Січень — 19, 23, 24

Лютий — 19, 20

Березень — 18, 19

Квітень — 21-23

Травень — 19-22

Червень — 15-18

Липень — 15, 16

Жовтень — 14, 15

Листопад — 10, 11

Грудень — 12, 13

Горох, квасоля:

Січень — 19

Квітень — 21-23

Травень — 19-22

Червень — 15-18

Липень — 15, 16

Жовтень — 14, 15

Листопад — 10, 11

Грудень — 12, 13

Диня:

Січень — 14, 15, 23, 24

Лютий — 19, 20

Березень — 18, 19

Квітень — 14, 21-23

Травень — 11, 12, 19-22

Червень — 8, 9, 15-18

Липень — 12-16

Серпень — 9-12

Вересень — 5-9

Жовтень — 4-6, 14, 15

Листопад — 10, 11

Грудень — 8

Квіти

Квіти із цибулин:

Лютий — 2

Березень — 1, 28

Квітень — 1, 25

Травень — 26, 27

Червень — 23, 26, 27

Липень — 24

Серпень — 20, 21, 24, 25

Вересень — 21

Жовтень — 18, 19, 22, 23

Листопад — 19

Грудень — 16, 17

Квіти з насіння:

Січень — 23, 24

Лютий — 19, 20

Березень — 18, 19, 23

Квітень — 14, 15, 19-22

Травень — 11, 12, 16-20

Червень — 8, 9, 12-16

Липень — 10-13

Серпень — 6-10

Вересень — 5, 6

Нагадаємо, ми писали про те, як і коли краще садити зелень у теплиці в зимову пору року.

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