Коли садити овочі та квіти в 2025 році за місячним календарем — поради

Коли садити рослини на городі в 2025 році — місячний календар
Якщо ви хочете збирати рясні врожаї на своєму городі та в саду наступного року, скористайтеся місячним календарем. Ми розповідаємо, коли краще садити ту чи іншу овочеву культуру або декоративні квіти на своїй ділянці згідно з місячним календарем у 2025 році.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Коли краще садити рослини за місячним календарем наступного року
Овочі, ягоди і баштанні культури
Кавун:
- Січень — 14, 15, 23, 24
- Лютий — 19, 20
- Березень — 18, 19
- Квітень — 14, 15
- Травень — 11, 12, 21, 22
- Червень — 8, 9, 17, 18
- Липень — 15, 16
- Серпень — 10, 11
- Вересень — 8, 9
- Жовтень — 5, 6, 14, 15
- Листопад — 10, 11
- Грудень — 8
Артишок:
- Січень — 1, 2, 19, 23, 24, 28-30
- Лютий — 19, 20, 25-29
- Березень — 1, 18, 19, 23, 27-29
- Квітень — 19-25
- Травень — 16-22
- Червень — 15-18, 26, 27
- Липень — 15, 16, 24
- Серпень — 20, 21, 24, 25
- Вересень – 21
- Жовтень — 18, 19, 22, 23
- Листопад — 10, 11, 15, 19
- Грудень — 12, 13, 16, 17
Баклажани, кабачки, патисони:
- Січень — 23, 24
- Лютий — 19, 20
- Березень — 18, 19
- Квітень — 21-23
- Травень — 19-22
- Червень — 15-18
- Липень — 15, 16
- Жовтень — 18, 19, 22, 23
Боби:
- Січень — 19, 23, 24
- Лютий — 19, 20
- Березень — 18, 19
- Квітень — 21-23
- Травень — 19-22
- Червень — 15-18
- Липень — 15, 16
- Жовтень — 14, 15
- Листопад — 10, 11
- Грудень — 12, 13
Горох, квасоля:
- Січень — 19
- Квітень — 21-23
- Травень — 19-22
- Червень — 15-18
- Липень — 15, 16
- Жовтень — 14, 15
- Листопад — 10, 11
- Грудень — 12, 13
Диня:
- Січень — 14, 15, 23, 24
- Лютий — 19, 20
- Березень — 18, 19
- Квітень — 14, 21-23
- Травень — 11, 12, 19-22
- Червень — 8, 9, 15-18
- Липень — 12-16
- Серпень — 9-12
- Вересень — 5-9
- Жовтень — 4-6, 14, 15
- Листопад — 10, 11
- Грудень — 8
Квіти
Квіти із цибулин:
- Лютий — 2
- Березень — 1, 28
- Квітень — 1, 25
- Травень — 26, 27
- Червень — 23, 26, 27
- Липень — 24
- Серпень — 20, 21, 24, 25
- Вересень — 21
- Жовтень — 18, 19, 22, 23
- Листопад — 19
- Грудень — 16, 17
Квіти з насіння:
- Січень — 23, 24
- Лютий — 19, 20
- Березень — 18, 19, 23
- Квітень — 14, 15, 19-22
- Травень — 11, 12, 16-20
- Червень — 8, 9, 12-16
- Липень — 10-13
- Серпень — 6-10
- Вересень — 5, 6
Нагадаємо, ми писали про те, як і коли краще садити зелень у теплиці в зимову пору року.
Раніше ми розповідали про те, як можна з легкістю розпушити ґрунт на городі.
Також ми повідомляли про те, які рослини категорично не можна садити разом на городі.
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