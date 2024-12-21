Когда сажать овощи и цветы в 2025 году по лунному календарю — советы

Человек, высаживающий растение на огороде. Фото: Pexels

Если вы хотите собирать обильные урожаи на своем огороде и в саду в следующем году, воспользуйтесь лунным календарем. Мы рассказываем, когда лучше сажать ту или иную овощную культуру или декоративные цветы на своем участке по лунному календарю в 2025 году.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Овощи, ягоды и бахчевые культуры

Арбуз:

Январь — 14, 15, 23, 24

Февраль — 19, 20

Март — 18, 19

Апрель — 14, 15

Май — 11, 12, 21, 22

Июнь — 8, 9, 17, 18

Июль — 15, 16

Август — 10, 11

Сентябрь — 8, 9

Октябрь — 5, 6, 14, 15

Ноябрь — 10, 11

Декабрь — 8

Артишок:

Январь — 1, 2, 19, 23, 24, 28-30

Февраль — 19, 20, 25-29

Март — 1, 18, 19, 23, 27-29

Апрель — 19-25

Май — 16-22

Июнь — 15-18, 26, 27

Июль — 15, 16, 24

Август — 20, 21, 24, 25

Сентябрь — 21

Октябрь — 18, 19, 22, 23

Ноябрь — 10, 11, 15, 19

Декабрь — 12, 13, 16, 17

Баклажаны, кабачки, патиссоны:

Январь — 23, 24

Февраль — 19, 20

Март — 18, 19

Апрель — 21-23

Май — 19-22

Июнь — 15-18

Июль — 15, 16

Октябрь — 18, 19, 22, 23

Бобы:

Январь — 19, 23, 24

Февраль — 19, 20

Март — 18, 19

Апрель — 21-23

Май — 19-22

Июнь — 15-18

Июль — 15, 16

Октябрь — 14, 15

Ноябрь — 10, 11

Декабрь — 12, 13

Горох, фасоль:

Январь — 19

Апрель — 21-23

Май — 19-22

Июнь — 15-18

Июль — 15, 16

Октябрь — 14, 15

Ноябрь — 10, 11

Декабрь — 12, 13

Дыня:

Январь — 14, 15, 23, 24

Февраль — 19, 20

Март — 18, 19

Апрель — 14, 21-23

Май — 11, 12, 19-22

Июнь — 8, 9, 15-18

Июль — 12-16

Август — 9-12

Сентябрь — 5-9

Октябрь — 4-6, 14, 15

Ноябрь — 10, 11

Декабрь — 8

Цветы

Цветы из луковиц:

Февраль — 2

Март — 1, 28

Апрель — 1, 25

Май — 26, 27

Июнь — 23, 26, 27

Июль — 24

Август — 20, 21, 24, 25

Сентябрь — 21

Октябрь — 18, 19, 22, 23

Ноябрь — 19

Декабрь — 16, 17

Цветы из семян:

Январь — 23, 24

Февраль — 19, 20

Март — 18, 19, 23

Апрель — 14, 15, 19-22

Май — 11, 12, 16-20

Июнь — 8, 9, 12-16

Июль — 10-13

Август — 6-10

Сентябрь — 5, 6

Напомним, мы писали о том, как и когда лучше сажать зелень в теплице в зимнее время года.

Раньше мы рассказывали о том, как можно с легкостью разрыхлить почву на огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения категорически нельзя сажать вместе на огороде.