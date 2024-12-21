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Когда сажать растения на огороде в 2025 году — лунный календарь

21 декабря 2024 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда сажать овощи и цветы в 2025 году по лунному календарю — советы
Человек, высаживающий растение на огороде. Фото: Pexels
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите собирать обильные урожаи на своем огороде и в саду в следующем году, воспользуйтесь лунным календарем. Мы рассказываем, когда лучше сажать ту или иную овощную культуру или декоративные цветы на своем участке по лунному календарю в 2025 году.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Овощи, ягоды и бахчевые культуры

Арбуз:

  • Январь — 14, 15, 23, 24
  • Февраль — 19, 20
  • Март — 18, 19
  • Апрель — 14, 15
  • Май — 11, 12, 21, 22
  • Июнь — 8, 9, 17, 18
  • Июль — 15, 16
  • Август — 10, 11
  • Сентябрь — 8, 9
  • Октябрь — 5, 6, 14, 15
  • Ноябрь — 10, 11
  • Декабрь — 8

Артишок:

  • Январь — 1, 2, 19, 23, 24, 28-30
  • Февраль — 19, 20, 25-29
  • Март — 1, 18, 19, 23, 27-29
  • Апрель — 19-25
  • Май — 16-22
  • Июнь — 15-18, 26, 27
  • Июль — 15, 16, 24
  • Август — 20, 21, 24, 25
  • Сентябрь — 21
  • Октябрь — 18, 19, 22, 23
  • Ноябрь — 10, 11, 15, 19
  • Декабрь — 12, 13, 16, 17

Баклажаны, кабачки, патиссоны:

  • Январь — 23, 24
  • Февраль — 19, 20
  • Март — 18, 19
  • Апрель — 21-23
  • Май — 19-22
  • Июнь — 15-18
  • Июль — 15, 16
  • Октябрь — 18, 19, 22, 23

Бобы:

  • Январь — 19, 23, 24
  • Февраль — 19, 20
  • Март — 18, 19
  • Апрель — 21-23
  • Май — 19-22
  • Июнь — 15-18
  • Июль — 15, 16
  • Октябрь — 14, 15
  • Ноябрь — 10, 11
  • Декабрь — 12, 13

Горох, фасоль:

  • Январь — 19
  • Апрель — 21-23
  • Май — 19-22
  • Июнь — 15-18
  • Июль — 15, 16
  • Октябрь — 14, 15
  • Ноябрь — 10, 11
  • Декабрь — 12, 13

Дыня:

  • Январь — 14, 15, 23, 24
  • Февраль — 19, 20
  • Март — 18, 19
  • Апрель — 14, 21-23
  • Май — 11, 12, 19-22
  • Июнь — 8, 9, 15-18
  • Июль — 12-16
  • Август — 9-12
  • Сентябрь — 5-9
  • Октябрь — 4-6, 14, 15
  • Ноябрь — 10, 11
  • Декабрь — 8

Цветы

Цветы из луковиц:

  • Февраль — 2
  • Март — 1, 28
  • Апрель — 1, 25
  • Май — 26, 27
  • Июнь — 23, 26, 27
  • Июль — 24
  • Август — 20, 21, 24, 25
  • Сентябрь — 21
  • Октябрь — 18, 19, 22, 23
  • Ноябрь — 19
  • Декабрь — 16, 17

Цветы из семян:

  • Январь — 23, 24
  • Февраль — 19, 20
  • Март — 18, 19, 23
  • Апрель — 14, 15, 19-22
  • Май — 11, 12, 16-20
  • Июнь — 8, 9, 12-16
  • Июль — 10-13
  • Август — 6-10
  • Сентябрь — 5, 6

Напомним, мы писали о том, как и когда лучше сажать зелень в теплице в зимнее время года.

Раньше мы рассказывали о том, как можно с легкостью разрыхлить почву на огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения категорически нельзя сажать вместе на огороде.

растения цветы советы огород лунный календарь 2025 год

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