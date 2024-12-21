Когда сажать овощи и цветы в 2025 году по лунному календарю — советы

Когда сажать растения на огороде в 2025 году — лунный календарь
Если вы хотите собирать обильные урожаи на своем огороде и в саду в следующем году, воспользуйтесь лунным календарем. Мы рассказываем, когда лучше сажать ту или иную овощную культуру или декоративные цветы на своем участке по лунному календарю в 2025 году.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Когда лучше сажать растения по лунному календарю в следующем году
Овощи, ягоды и бахчевые культуры
Арбуз:
- Январь — 14, 15, 23, 24
- Февраль — 19, 20
- Март — 18, 19
- Апрель — 14, 15
- Май — 11, 12, 21, 22
- Июнь — 8, 9, 17, 18
- Июль — 15, 16
- Август — 10, 11
- Сентябрь — 8, 9
- Октябрь — 5, 6, 14, 15
- Ноябрь — 10, 11
- Декабрь — 8
Артишок:
- Январь — 1, 2, 19, 23, 24, 28-30
- Февраль — 19, 20, 25-29
- Март — 1, 18, 19, 23, 27-29
- Апрель — 19-25
- Май — 16-22
- Июнь — 15-18, 26, 27
- Июль — 15, 16, 24
- Август — 20, 21, 24, 25
- Сентябрь — 21
- Октябрь — 18, 19, 22, 23
- Ноябрь — 10, 11, 15, 19
- Декабрь — 12, 13, 16, 17
Баклажаны, кабачки, патиссоны:
- Январь — 23, 24
- Февраль — 19, 20
- Март — 18, 19
- Апрель — 21-23
- Май — 19-22
- Июнь — 15-18
- Июль — 15, 16
- Октябрь — 18, 19, 22, 23
Бобы:
- Январь — 19, 23, 24
- Февраль — 19, 20
- Март — 18, 19
- Апрель — 21-23
- Май — 19-22
- Июнь — 15-18
- Июль — 15, 16
- Октябрь — 14, 15
- Ноябрь — 10, 11
- Декабрь — 12, 13
Горох, фасоль:
- Январь — 19
- Апрель — 21-23
- Май — 19-22
- Июнь — 15-18
- Июль — 15, 16
- Октябрь — 14, 15
- Ноябрь — 10, 11
- Декабрь — 12, 13
Дыня:
- Январь — 14, 15, 23, 24
- Февраль — 19, 20
- Март — 18, 19
- Апрель — 14, 21-23
- Май — 11, 12, 19-22
- Июнь — 8, 9, 15-18
- Июль — 12-16
- Август — 9-12
- Сентябрь — 5-9
- Октябрь — 4-6, 14, 15
- Ноябрь — 10, 11
- Декабрь — 8
Цветы
Цветы из луковиц:
- Февраль — 2
- Март — 1, 28
- Апрель — 1, 25
- Май — 26, 27
- Июнь — 23, 26, 27
- Июль — 24
- Август — 20, 21, 24, 25
- Сентябрь — 21
- Октябрь — 18, 19, 22, 23
- Ноябрь — 19
- Декабрь — 16, 17
Цветы из семян:
- Январь — 23, 24
- Февраль — 19, 20
- Март — 18, 19, 23
- Апрель — 14, 15, 19-22
- Май — 11, 12, 16-20
- Июнь — 8, 9, 12-16
- Июль — 10-13
- Август — 6-10
- Сентябрь — 5, 6
Напомним, мы писали о том, как и когда лучше сажать зелень в теплице в зимнее время года.
Раньше мы рассказывали о том, как можно с легкостью разрыхлить почву на огороде.
Также мы сообщали о том, какие растения категорически нельзя сажать вместе на огороде.
Читайте Новини.LIVE!