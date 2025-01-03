Какие деревья нужно обрезать зимой — перечень растений

Обязательно подрежьте эти деревья с января по март — список
Зимняя обрезка деревьев является важным этапом ухода за садом, способствующим здоровому росту растений и повышению урожайности. В период с января по март обязательно уделите время этому важному делу, чтобы потом насладиться хорошим урожаем.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, о каких деревьях стоит позаботиться и когда лучше всего это делать.
Какие деревья нужно подрезать до весны
В период с января по март нужно подрезать следующие плодовые деревья:
- Яблони и груши
Эти деревья хорошо переносят зимнюю обрезку. Рекомендуется проводить обрезку в январе-феврале, когда среднесуточная температура не опускается ниже -15 °C.
- Вишни и сливы
Морозостойкие сорта этих деревьев можно обрезать в начале зимы. Обрезка помогает формировать крону и улучшает плодоношение.
- Черешни, абрикосы, персики и айва
Обрезку этих деревьев лучше проводить в конце зимы или в начале весны, когда минует риск сильных морозов. Это способствует быстрому восстановлению и активному росту весной.
Как правильно подрезать деревья зимой
При подрезке деревьев зимой нужно придерживаться важных правил, чтобы не навредить растению. Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своим деревьям здоровое развитие и повысите их урожайность в следующем сезоне.
- Выбор времени
Обрезку следует проводить в период покоя деревьев, когда нет активного сокодвижения. Оптимальной является сухая, безветренная погода с температурой не ниже -5 °C.
- Инструменты
Используйте острые и чистые секаторы или садовые ножницы, чтобы избежать повреждения тканей дерева и инфекций.
- Техника обрезки
Удаляйте сухие, поврежденные и больные ветви, а также те, что растут внутрь кроны или перекрещиваются. Это улучшает циркуляцию воздуха и доступ света ко всем частям дерева.
- Обработка срезов
Раны диаметром более 2 см рекомендуется обработать садовым варом или специальной пастой для предотвращения инфекций.
Напомним, мы рассказывали, что надо сделать на огороде зимой, чтобы летом собрать щедрый урожай.
Также мы писали о том, какие растения можно посадить зимой.
Читайте Новини.LIVE!