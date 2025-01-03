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Обязательно подрежьте эти деревья с января по март — список

3 января 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Какие деревья нужно обрезать зимой — перечень растений
Подрезание дерева. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Зимняя обрезка деревьев является важным этапом ухода за садом, способствующим здоровому росту растений и повышению урожайности. В период с января по март обязательно уделите время этому важному делу, чтобы потом насладиться хорошим урожаем.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, о каких деревьях стоит позаботиться и когда лучше всего это делать.

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В период с января по март нужно подрезать следующие плодовые деревья:

  • Яблони и груши
    Эти деревья хорошо переносят зимнюю обрезку. Рекомендуется проводить обрезку в январе-феврале, когда среднесуточная температура не опускается ниже -15 °C.
  • Вишни и сливы
    Морозостойкие сорта этих деревьев можно обрезать в начале зимы. Обрезка помогает формировать крону и улучшает плодоношение.
  • Черешни, абрикосы, персики и айва
    Обрезку этих деревьев лучше проводить в конце зимы или в начале весны, когда минует риск сильных морозов. Это способствует быстрому восстановлению и активному росту весной.
Підрізка плодових дерев взимку
Подрезка плодовых деревьев зимой. Фото: Freepik

Как правильно подрезать деревья зимой

При подрезке деревьев зимой нужно придерживаться важных правил, чтобы не навредить растению. Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своим деревьям здоровое развитие и повысите их урожайность в следующем сезоне.

  • Выбор времени
    Обрезку следует проводить в период покоя деревьев, когда нет активного сокодвижения. Оптимальной является сухая, безветренная погода с температурой не ниже -5 °C.
  • Инструменты
    Используйте острые и чистые секаторы или садовые ножницы, чтобы избежать повреждения тканей дерева и инфекций.
  • Техника обрезки
    Удаляйте сухие, поврежденные и больные ветви, а также те, что растут внутрь кроны или перекрещиваются. Это улучшает циркуляцию воздуха и доступ света ко всем частям дерева.
  • Обработка срезов
    Раны диаметром более 2 см рекомендуется обработать садовым варом или специальной пастой для предотвращения инфекций.

Напомним, мы рассказывали, что надо сделать на огороде зимой, чтобы летом собрать щедрый урожай.

Также мы писали о том, какие растения можно посадить зимой.

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