Що не можна садити біля яблуні — список заборонених рослин, поради

Людина, яка збирає врожай яблук. Фото: Gardeners` World

Те, яким буде урожай у вашому саду, залежить не тільки від догляду і сорту, а й від того, які рослини ростуть поруч. Досвідчені дачники розповіли, що категорично не рекомендується висаджувати біля яблуні, щоб не занапастити її врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Картопля

По-перше, поруч із яблунею категорично не можна садити такого представника сімейства пасльонових, як картопля. Справа в тому, що цей овоч робить ґрунт дуже слабким, адже забирає з нього всі важливі для яблуні мікроелементи і вітаміни, через що вона повільно ростиме.

Навіть якщо у вас вже не молода яблуня, близькість з картоплею також може її "вбити", адже через овоч фруктове дерево може залишитися без поживних елементів. Якщо ви проігноруєте це правило, ви ризикуєте залишитися без гарного врожаю яблук.

Врожай картопля на городні. Фото: House Digest

Вишня

Це плодове дерево також входить до списку тих рослин, які краще не садити біля яблуні. Справа в тому, що вишня також вважається конкурентом для яблуні за корисні елементи, через що вона ослабне і перестане тішити господарів рясним врожаєм фруктів.

Тому посадивши вишневе дерево біля яблуні ви також ризикуєте зібрати лише маленьку кількість яблук або залишитися взагалі без врожаю.

Стигла вишня на гілці дерева. Фото: Pixabay

Ялиця

Ця рослина вважається також несприятливою для яблуні, навіть якщо вона не вважається безпосереднім суперником для фруктового дерева. Справа в тому, що ялиця підвищує рівень кислотності ґрунту, а це може погано вплинути на здоров’ї яблуні.

Тому ялицю категорично забороняється висаджувати на одній ділянці з яблунею, якщо ви хочете зібрати щедрий врожай фруктів.

Корейська ялиця в саду. Фото: El Nou Garden

Нагадаємо, ми писали про те, де в саду категорично не можна вирощувати яблуню.

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