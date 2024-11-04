Де краще не садити яблуні — корисні поради садівникам

Людина, яка збирає врожай яблук у саду. Фото: Freepik

Якщо ви хочете, щоб яблуні в саду тішили ваше око неймовірним врожаєм, важливо не тільки правильно їх доглядати, а й знати, які місця на ділянці категорично не підходять для них. Досвідчені садівники розповіли, де краще не висаджувати ці плодові дерева.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Затінені ділянки

Щоб яблуня нормально росла і розвивалася, їй потрібно багато світла, тому це плодове дерево краще не садити в затіненому місці. Річ у тому, що вирощування в тіні зіпсує здоров’я дерева і зменшить кількість його плодів. Тому уникайте ділянок, які затіняють будівлі, інші дерева або високі паркани.

Низини та заболочені землі

Це плодове дерево дуже не любить надлишок вологи, тому краще не вирощувати його в низинах, де після опадів залишається вода. Якщо ви будете поливати яблуню у період весняних заморозків, її коренева система почне гнити, а сама вона захворіє. Тому краще садити дерево там, де хороший дренаж.

Великий врожай яблук на дереві. Фото: Jardiner Malin

Ділянки з близьким заляганням ґрунтових вод

Яблуня дуже не любить, коли рівень ґрунтових вод перевищує один або півтора метра від поверхні. Річ у тому, що вода може затопити кореневу систему, яка почне гнити. Тому перш, ніж садити яблуню, перевірте цей рівень на безпечнысть відстані.

Ділянки з кислим або надто лужним ґрунтом

Ці дерева люблять "жити" в помірно кислому або нейтральному ґрунті, тому це важливо враховувати. Річ у тому, що інший ґрунт може зіпсувати розвиток коріння і погіршити процес засвоєння корисних елементів у дереві.

Чоловік, який садить яблуню. Фото: Decorexpro

Ділянки з вітром і протягом

Такі місця також не підходять для яблунь, адже вітер може зіпсувати молоді пагони, а також викликати обсипання плодів і квіток. Якщо у вас немає іншого варіанту, встановіть огорожі або посадіть високі та густі рослини навколо цих ділянок.

Ділянки з іншими фруктовими деревами

Садівники з досвідом не рекомендують висаджувати яблуні з іншими плодовими деревами, зокрема, з кісточковими. Річ у тому, що вони можуть хворіти на ті ж самі хвороби, а це підвищує ризик поширення цих проблем. Тому дотримуйтеся правильної сівозміни і садіть яблуні на відстані від інших рослин.

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