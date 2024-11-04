Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Де не варто вирощувати яблуні — поради, які врятують врожай arrow

Де не варто вирощувати яблуні — поради, які врятують врожай

4 листопада 2024 15:20
Христина Кучугурна - Редактор
Де краще не садити яблуні — корисні поради садівникам
Людина, яка збирає врожай яблук у саду. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви хочете, щоб яблуні в саду тішили ваше око неймовірним врожаєм, важливо не тільки правильно їх доглядати, а й знати, які місця на ділянці категорично не підходять для них. Досвідчені садівники розповіли, де краще не висаджувати ці плодові дерева.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

В якому місці в саду не варто садити яблуні

Затінені ділянки

Щоб яблуня нормально росла і розвивалася, їй потрібно багато світла, тому це плодове дерево краще не садити в затіненому місці. Річ у тому, що вирощування в тіні зіпсує здоров’я дерева і зменшить кількість його плодів. Тому уникайте ділянок, які затіняють будівлі, інші дерева або високі паркани.

Низини та заболочені землі

Це плодове дерево дуже не любить надлишок вологи, тому краще не вирощувати його в низинах, де після опадів залишається вода. Якщо ви будете поливати яблуню у період весняних заморозків, її коренева система почне гнити, а сама вона захворіє. Тому краще садити дерево там, де хороший дренаж.

Яблоня
Великий врожай яблук на дереві. Фото: Jardiner Malin

Ділянки з близьким заляганням ґрунтових вод

Яблуня дуже не любить, коли рівень ґрунтових вод перевищує один або півтора метра від поверхні. Річ у тому, що вода може затопити кореневу систему, яка почне гнити. Тому перш, ніж садити яблуню, перевірте цей рівень на безпечнысть відстані. 

Ділянки з кислим або надто лужним ґрунтом

Ці дерева люблять "жити" в помірно кислому або нейтральному ґрунті, тому це важливо враховувати. Річ у тому, що інший ґрунт може зіпсувати розвиток коріння і погіршити процес засвоєння корисних елементів у дереві.

Посадка яблони
Чоловік, який садить яблуню. Фото: Decorexpro

Ділянки з вітром і протягом

Такі місця також не підходять для яблунь, адже вітер може зіпсувати молоді пагони, а також викликати обсипання плодів і квіток. Якщо у вас немає іншого варіанту, встановіть огорожі або посадіть високі та густі рослини навколо цих ділянок.

Ділянки з іншими фруктовими деревами

Садівники з досвідом не рекомендують висаджувати яблуні з іншими плодовими деревами, зокрема, з кісточковими. Річ у тому, що вони можуть хворіти на ті ж самі хвороби, а це підвищує ризик поширення цих проблем. Тому дотримуйтеся правильної сівозміни і садіть яблуні на відстані від інших рослин.

Нагадаємо, ми писали про те, коли варто садити яблуню в саду в осінній сезон. 

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити яблуню в саду від зимових морозів. 

Також ми повідомляли про те, коли краще збирати яблука пізніх сортів.

рослини дерева яблуня поради сад

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:39 Росіяни лишили без даху — в Одесі ремонтують зруйнований дім

16:27 У Львові відбувся масштабний протест проти Садового — відео

16:00 Не долари чи євро — яка валюта найстабільніша у світі

15:57 Одеситів залишили без модних кросівок — що сталося

15:48 Зеленський провів Ставку — які теми обговорили

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

15:28 Стало відомо, коли може відбутися наступне засідання "Рамштайн"

15:25 Відстрочка для педагогів — чи впливає дефіцитна ВОС

15:24 Виклав відео евакуації — в одеському коледжі погрожують студенту

15:22 Ребров знову відмовився від послуг ветеранів збірної України

15:21 Нова VR-гарнітура Samsung у 2025 — чи побореться з Apple і Meta

16:39 Росіяни лишили без даху — в Одесі ремонтують зруйнований дім

16:27 У Львові відбувся масштабний протест проти Садового — відео

16:00 Не долари чи євро — яка валюта найстабільніша у світі

15:57 Одеситів залишили без модних кросівок — що сталося

15:48 Зеленський провів Ставку — які теми обговорили

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

15:28 Стало відомо, коли може відбутися наступне засідання "Рамштайн"

15:25 Відстрочка для педагогів — чи впливає дефіцитна ВОС

15:24 Виклав відео евакуації — в одеському коледжі погрожують студенту

15:22 Ребров знову відмовився від послуг ветеранів збірної України

15:21 Нова VR-гарнітура Samsung у 2025 — чи побореться з Apple і Meta

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині