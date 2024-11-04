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Где не стоит выращивать яблони — советы, которые спасут урожай

4 ноября 2024 15:20
Кристина Кучугурная - Редактор
Где лучше не сажать яблони — полезные советы садоводам
Человек, собирающий урожай яблок в саду. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы хотите, чтобы яблони в саду радовали ваш глаз невероятным урожаем, важно не только правильно за ними ухаживать, но и знать, какие места на участке категорически не подходят для них. Опытные садоводы рассказали, где лучше не высаживать эти плодовые деревья.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Затененные участки

Чтобы яблоня нормально росла и развивалась, ей нужно много света, поэтому это плодовое дерево лучше не сажать в затененном месте. Дело в том, что выращивание в тени испортит здоровье дерева и уменьшит количество его плодов. Поэтому избегайте участков, которые затеняют здания, другие деревья или высокие заборы.

Низины и заболоченные земли

Это плодовое дерево очень не любит избыток влаги, поэтому лучше не выращивать его в низинах, где после осадков остается вода. Если вы будете поливать яблоню в период весенних заморозков, ее корневая система начнет гнить, а сама она заболеет. Поэтому лучше сажать дерево там, где хороший дренаж.

Яблоня
Большой урожай яблок на дереве. Фото: Jardiner Malin

Участки с близким залеганием грунтовых вод

Яблоня очень не любит, когда уровень грунтовых вод превышает один или полтора метра от поверхности. Дело в том, что вода может затопить корневую систему, которая начнет гнить. Поэтому прежде, чем сажать яблоню, проверьте этот уровень на безопасность расстояния.

Участки с кислой или слишком щелочной почвой

Эти деревья любят "жить" в умеренно кислой или нейтральной почве, поэтому это важно учитывать. Дело в том, что другая почва может испортить развитие корней и ухудшить процесс усвоения полезных элементов в дереве.

Посадка яблоны
Человек, который сажает яблоню. Фото: Decorexpro

Участки с ветром и сквозняком

Такие места тоже не подходят для яблонь, ведь ветер может испортить молодые побеги, а также вызвать осыпание плодов и цветков. Если у вас нет другого варианта, установите изгороди или посадите высокие и густые растения вокруг этих участков.

Участки с другими фруктовыми деревьями

Садоводы с опытом не рекомендуют высаживать яблони с другими плодовыми деревьями, в частности, с косточковыми. Дело в том, что они могут болеть теми же болезнями, а это повышает риск распространения этих проблем. Поэтому соблюдайте правильный севооборот и сажайте яблони на расстоянии от других растений.

Напомним, мы писали о том, когда следует сажать яблоню в саду в осенний сезон.

Раньше мы рассказывали о том, как можно защитить яблоню в саду от зимних морозов.

Также мы сообщали о том, когда лучше собирать яблоки поздних сортов.

растения деревья яблоня советы сад

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