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Никогда не сажайте это возле яблони, если хотите сохранить урожай

1 января 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Что нельзя сажать возле яблони — список запрещенных растений, советы
Человек, собирающий урожай яблок. Фото: Gardeners` World
Кристина Кучугурная - Редактор

То, каким будет урожай в вашем саду, зависит не только от ухода и сорта, но и от того, какие растения растут рядом. Опытные дачники рассказали, что категорически не рекомендуется высаживать возле яблони, чтобы не погубить ее урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Картофель

Во-первых, рядом с яблоней категорически нельзя сажать такого представителя семейства пасленовых, как картофель. Дело в том, что этот овощ делает почву очень слабой, ведь забирает из нее все важные для яблони микроэлементы и витамины, из-за чего она будет медленно расти.

Даже если у вас уже не молодая яблоня, близость с картофелем также может ее "убить", ведь из-за овоща фруктовое дерево может остаться без питательных элементов. Если вы проигнорируете это правило, вы рискуете остаться без хорошего урожая яблок.

Картофель
Урожай картофеля на огороде. Фото: House Digest

Вишня

Это плодовое дерево также входит в список тех растений, которые лучше не сажать возле яблони. Дело в том, что вишня также считается конкурентом для яблони полезными элементами, из-за чего она ослабнет и перестанет радовать хозяев обильным урожаем фруктов.

Поэтому посадив вишневое дерево возле яблони, вы также рискуете собрать лишь маленькое количество яблок или остаться вообще без урожая.

Вишня
Спелая вишня на ветке дерева. Фото: Pixabay

Пихта

Это растение считается также неблагоприятным для яблони, даже если оно не является непосредственным соперником для фруктового дерева. Дело в том, что пихта повышает уровень кислотности почвы, а это может плохо повлиять на здоровье яблони.

Поэтому пихту категорически запрещается высаживать на одном участке с яблоней, если вы хотите собрать обильный урожай фруктов.

Надменность
Корейская пихта в саду. Фото: El Nou Garden

Напомним, мы писали о том, где в саду категорически нельзя выращивать яблоню.

Раньше мы рассказывали о том, когда лучше собирать яблоки поздних сортов.

Также мы сообщали о том, почему яблоки гниют на деревьях и как спасти урожай.

огород картошка сад вишня яблоня пихта

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