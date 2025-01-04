Почему нельзя сажать елку и сосну возле дома - советы дачникам

Елки. Фото: freepik

Народные приметы запрещают сажать елки и сосны во дворе. Якобы это принесет несчастье хозяевам, но научных фактов, подтверждающих эту теорию — нет.

Читайте нашу статью, чтобы узнать, действительно ли не желательно высаживать эти деревья возле дома, или это полнейший вымысел.

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Согласно народным поверьям хвойные деревья имеют недобрую энергетику, поэтому запрещено высаживать их возле дома. Например, елка и сосна могут сглазить на дом несчастья и неудачи.

Ученые же говорят другое. Они не советуют сажать хвойные деревья из-за корней, которые сильно разрастаются под землей и могут "заползать" под фундамент дома, разрушая его. Также под их большой тенью другие декоративные растения не могут расти и развиваться.

Елки в саду. Фото: freepik

Напомним, какие деревья надо обрезать в этом месяце. Также мы рассказывали,как посадить мяту дома.