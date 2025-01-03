Як посадити м'яту на вікні, щоб виростити ароматну рослину — поради

Людина, яка обрізає вирощену в горщику м'яту. Фото: Amazing Herb Garden

Якщо ви любите додавати запашну м’яту до страв або готувати з нею смачні заспокійливі чаї, у вас є чудова можливість виростити її просто в себе вдома. Ми розповідаємо, як можна з легкістю виростити цю популярну рослину на своєму підвіконні.

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Якщо ви любите насолоджуватися свіжою ароматною м’ятою, ви можете її виростити на власному підвіконні. Щоб отримати саме ту рослину, яку потрібно, дізнайтеся, як її правильно посадити і доглядати в процесі вирощування.

Ці прості, але ефективні поради допоможуть вам цілий рік мати на своєму підвіконні запашну м’яту. З нею можна готувати смачні холодні та гарячі напої, десерти і різні страви. До того ж, у вашому будинку завжди стоятиме неймовірний аромат.

Людина, яка зриває м'яту. Фото: Pexels

Як правильно посадити м'яту на вікні

Якщо ви хочете посадити м’яту просто зараз, тоді вам потрібно придбати гілки цієї рослини в магазині. Щойно ви купили ці гілки, налийте воду в ємності та поставте туди гілочки, щоб вони пустили корінці. Щойно вони з’являться, можете посадити їх у горщик із ґрунтом, зокрема, у торф, перегній або пісок із ґрунтом.

Якщо в літню пору року садити м’яту з відкритого ґрунту, залиште біля кореневої системи невелику кількість землі, де у вас росла м’ята. Так вона почне швидше рости, а ви зможете збирати ароматні кущики впродовж цілого року.

Вирощування м'яти в стаканчику. Фото: скриншот з YouTube

Що стосується поливу м’яти, то робити це потрібно після того, як ґрунт під рослиною висохне. Це потрібно для того, щоб не здійснювати надмірний полив рослини і, тим самим, не зіпсувати її.

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