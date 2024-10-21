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Це не тільки гарне заспокійливе — чим м'ята корисна для здоров'я

21 жовтня 2024 12:07
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор
Чим м'ята корисна для здоров'я — дієтологи розповіли
Людина, яка тримає вирощену м'яту. Фото: Pexels
Олена Остапчук - Редактор
Олена Остапчук
Редактор

М’ята — це не тільки смачна і ароматна добавка до чаю, це ще й неймовірна користь для людського організму. Дієтолог Раян Гейгер розповів, як ця популярна домашня трава, насправді, впливає на здоров’я і чому її варто додати до свого раціону харчування.

Про це повідомляє Real Simple.

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Користь м’яти для здоров’я

Зміцнення імунної системи

У складі м’яти міститься багато антиоксидантів, які захищають клітини в організмі від шкідливих молекул і вільних радикалів. Завдяки цьому ця домашня рослина здатна зменшувати запалення в організмі і, тим самим, зміцнювати імунітет людини. До того ж, дієтологи визначили той факт, що м’ята здатна навіть боротися з онкологією.

Підтримка стану порожнини рота

Дієтолог Раян Гейгер заявив, що олія перцевої м’яти також має антибактеріальну, протигрибкову і антибіоплівкову дію. Тобто, ця рослина здатна лікувати цілий список проблем в порожнині рота. Тому недивно, що стоматологи широко використовують м’яту при лікуванні пацієнтів.

Мята
Свіжа м'ята в мисці. Фото: Freepik

Покращення стану здоров’я очей

М’ята вважається чудовим джерелом вітаміну А, тому вона також позитивно впливає на стан здоров’я очей. Цей вітамін допомагає захищати очі від певних хвороб, наприклад, від такої проблеми, як дегенерація жовтої плями.

Підтримка здоров’я мозку і сну

Згідно з дослідженнями, ця домашня рослина гарно впливає на декілька аспектів здоров’я мозку і покращує якість сну, адже в її складі такоє містяться біоактивні сполуки. Також медики з’ясували, що м’ята може прибирати стрес із тривогою і навіть здатна покращувати сон у людей, які мають онкологічну хворобу.

Чай
Свіжа м'ята і чай з неї. Фото: Freepik

Покращення здоров’я кишківника

За словами дієтолога, м’ята також покращує стан здоров’я кишківника людини, особливо, це стосується перцевої м’яти. До того ж, науковці з’ясували, що ця домашня рослина здатна вилікувати синдром подразненого кишківника.

Чим ще м’ята корисна для здоров’я

Також м’ята здатна:

  • Покращувати стан здоров’я серця
  • Налагоджувати процес обміну речовин
  • Підтримувати здоровий стан дихальних шляхів

Нагадаємо, ми писали про те, як сало, насправді, впливає на стан здоров’я організму людини. 

Раніше ми розповідали про те, яку користь для здоров'я людини має мед. 

Також ми повідомляли про те, як фісташки впливають на людський організм.

м'ята рослини користь дієтологи здоров'я

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