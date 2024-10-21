Чим м'ята корисна для здоров'я — дієтологи розповіли

Людина, яка тримає вирощену м'яту. Фото: Pexels

М’ята — це не тільки смачна і ароматна добавка до чаю, це ще й неймовірна користь для людського організму. Дієтолог Раян Гейгер розповів, як ця популярна домашня трава, насправді, впливає на здоров’я і чому її варто додати до свого раціону харчування.

Про це повідомляє Real Simple.

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Зміцнення імунної системи

У складі м’яти міститься багато антиоксидантів, які захищають клітини в організмі від шкідливих молекул і вільних радикалів. Завдяки цьому ця домашня рослина здатна зменшувати запалення в організмі і, тим самим, зміцнювати імунітет людини. До того ж, дієтологи визначили той факт, що м’ята здатна навіть боротися з онкологією.

Підтримка стану порожнини рота

Дієтолог Раян Гейгер заявив, що олія перцевої м’яти також має антибактеріальну, протигрибкову і антибіоплівкову дію. Тобто, ця рослина здатна лікувати цілий список проблем в порожнині рота. Тому недивно, що стоматологи широко використовують м’яту при лікуванні пацієнтів.

Свіжа м'ята в мисці. Фото: Freepik

Покращення стану здоров’я очей

М’ята вважається чудовим джерелом вітаміну А, тому вона також позитивно впливає на стан здоров’я очей. Цей вітамін допомагає захищати очі від певних хвороб, наприклад, від такої проблеми, як дегенерація жовтої плями.

Підтримка здоров’я мозку і сну

Згідно з дослідженнями, ця домашня рослина гарно впливає на декілька аспектів здоров’я мозку і покращує якість сну, адже в її складі такоє містяться біоактивні сполуки. Також медики з’ясували, що м’ята може прибирати стрес із тривогою і навіть здатна покращувати сон у людей, які мають онкологічну хворобу.

Свіжа м'ята і чай з неї. Фото: Freepik

Покращення здоров’я кишківника

За словами дієтолога, м’ята також покращує стан здоров’я кишківника людини, особливо, це стосується перцевої м’яти. До того ж, науковці з’ясували, що ця домашня рослина здатна вилікувати синдром подразненого кишківника.

Чим ще м’ята корисна для здоров’я

Також м’ята здатна:

Покращувати стан здоров’я серця

Налагоджувати процес обміну речовин

Підтримувати здоровий стан дихальних шляхів

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